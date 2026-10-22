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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انخفاض طفيف.. تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

تترقب الأسواق المحلية تحركات أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في ظل متابعة مستمرة لتطورات سوق الصرف والتغيرات التي تطرأ على أسعار العملات داخل البنوك العاملة في مصر، وسط اهتمام المواطنين والمستثمرين بالتعرف على أحدث المستويات المسجلة للعملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم.

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الخميس 22 أكتوبر 2026.

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أسعار العملات الأجنبية والعربية 

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 54.43 جنيه

سعر الشراء: 54.33 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 61.17 جنيه

سعر الشراء: 60.93 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 72.95 جنيه

سعر الشراء 62 .72 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.51 جنيه

سعر الشراء: 14.48 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.82 جنيه

سعر الشراء: 14.79 جنيه.

الدولار العملات الأجنبية الريال السعودي اليورو الدرهم الإماراتي

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