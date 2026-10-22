اختناق 7 مواطنين في حريق شقة سكنية بمنطقة العماروة شرق الإسكندرية

أُصيب 7 مواطنين بحالات اختناق، مساء أمس الأربعاء، إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بأحد العقارات في منطقة العماروة، التابعة لحي المنتزه ثان شرق الإسكندرية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي طوابق العقار.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة المنتزه ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع مصطفى كامل بمنطقة العماروة، بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية، برفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين نشوب الحريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بالعقار المشار إليه.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بحالات اختناق، وهم: «ص. ج. ال»، 55 عامًا، و«أ. ع. ال»، 23 عامًا، و«ح. ع. ح»، 21 عامًا، و«أ. م. ع»، 30 عامًا، و«م. م. س»، 30 عامًا، و«ع. ال. م»، 22 عامًا، و«م. ع. ال»، 45 عامًا.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه، مع منع امتداد النيران إلى باقي طوابق العقار، فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.