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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 10 مخالفات بناء في حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

شنت أحياء الإسكندرية حملات ميدانية مكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات غير المرخصة، أسفرت عن إزالة 10 مخالفات متنوعة، شملت أعمال بناء مخالفة وحوائط وأعمدة وأسوارًا وحجرة دون ترخيص، إلى جانب إيقاف أعمال ترميم وتشطيبات مخالفة، والتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات مكبرة بجميع أحياء الإسكندرية

وشملت الحملات أحياء العامرية أول، وثان المنتزه، ووسط، وغرب، والمنتزه أول، وذلك في إطار جهود المحافظة لفرض الانضباط العمراني، والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة بشأن أعمال البناء دون ترخيص، وإزالة المخالفات في المهد قبل استكمالها.

وأسفرت الحملات عن إزالة أعمال بناء مخالفة بمساحات بلغت 90 و45 و150 و120 و30 مترًا مربعًا، فضلًا عن إزالة حوائط وأعمدة وأسوار وحجرة مخالفة، وإيقاف أعمال ترميم وتشطيبات نُفذت دون الحصول على التراخيص اللازمة. 

كما جرى التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في الأعمال المخالفة، وإحالة الوقائع إلى الإدارات الهندسية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، استمرار الحملات الميدانية بجميع أحياء المحافظة للتصدي الحاسم لأعمال البناء المخالف، وإزالتها في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام باستخراج التراخيص القانونية قبل البدء في أعمال البناء أو الترميم، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع المخالفات، بما يسهم في الحفاظ على الانضباط العمراني، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وفرض سيادة القانون بمختلف أنحاء المحافظة.

الإسكندرية حملات ميدانية المخالفات تعديات أحياء الإسكندرية

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