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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنشاء نقطة تمركز بكفر طهرمس لتحقيق السيولة المرورية.. وحملات لرفع الإشغالات ببولاق الدكرور

المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور
المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور
أحمد زهران

قام المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمحيط قسم بولاق وأسفل محور الفريق كمال عامر، مؤكدًا أن العمل مستمر لإنهاء الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وفي إطار المتابعة المستمرة للموقف الميداني للخدمات والمشروعات.

في السياق ذاته، تابع رئيس الحي ميدانيا أعمال إنشاء نقطة تمركز أول طريق كفر طهرمس بالتنسيق مع إدارة مرور فيصل، والتي شملت استحداث دوران لتسهيل حركة المرور وانسياب السيارات عند تقاطع أول طريق كفر طهرمس مع شارع فيصل، لتحسين السيولة المرورية بالمنطقة.

وتحقيقاً للانضباط ورفع كفاءة المناطق الحيوية والخدمية بنطاق الحي، شهد قطاع بولاق الدكرور تنفيذاً لعدد من الإجراءات والضربات الميدانية، أبرزها:

قام نائب رئيس الحي بوقف أعمال واجهة عقار ورفع سقالة مخالفة بشارع السنترال، فضلاً عن توقيف أعمال توضيب محل بشارع ترعة عبد العال 2، وتم إيداع كافة المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما  شنت إدارة الإعلانات بالحي حملة مكبرة بشارع العشرين أسفرت عن إزالة عدد من الإعلانات المخالفة، وإيداعها بمخازن الحي، بينما قاد نائب رئيس الحي وقائد شرطة المرافق وإدارة الإشغالات حملة مكبرة بشارعي النخلة وامتداد شارع 6 أكتوبر، لرفع كافة التعديات وإخلاء الشوارع أمام المارة.

كما تتواصل أعمال رفع القمامة والمخلفات وتحسين مستوى النظافة بمعدات ولودر وسيارات الحي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وشملت الشوارع الحيوية التالية (شارع العشرين، شارع التحرير، شارع المصرف، شارع المدرسة، شارع فيصل السطحي، شارع المساكن، شارع ناهيا)، فضلا عن جميع قطاعات وشوارع الحي.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور استمرار خطة التطوير الشاملة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي بولاق الدكرور

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