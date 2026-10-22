المركزي الفلبيني يفاجئ الأسواق برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس لكبح التضخم

أعلن البنك المركزي الفلبيني (*Bangko Sentral ng Pilipinas*) عن رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 5.50% في خطوة غير متوقعة تجاوزت توقعات المحللين الذين رجحوا زيادة أقل قدرها 25 نقطة أساس.

تأتي هذه الخطوة الهجومية في إطار جهود البنك للسيطرة على معدلات التضخم المتصاعدة، والتي تسارعت لتصل إلى 7.2% على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والأغذية وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى توفير الدعم للعملة المحلية (البيزو) أمام الدولار الأمريكي.

وأكد محافظ البنك المركزي أن السلطات النقدية مستعدة لاتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي إذا استمرت الضغوط التضخمية، مع رفع توقعات متوسط التضخم للعام القادم إلى 6.0%.