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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر تنضم رسمياً إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كشريك للتعاون الـ12

قطر تنضم رسمياً إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كشريك للتعاون الـ12
قطر تنضم رسمياً إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كشريك للتعاون الـ12
أ ش أ

 اعتمد رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) والمستشار الفيدرالي السويسري إغنازيو كاسيس، إلى جانب الأمين العام للمنظمة فريدون سنيرلي أوغلو، قرار انضمام دولة قطر رسمياً كـ "شريك للتعاون" الـ12 للمنظمة .

وبحسب بيان للمنظمة اليوم ... جاء اتخاذ القرار بالتوافق الجماعي لكافة الدول الأعضاء بالمنظمة والبالغ عددها 57 دولة. وبذلك، تنضم قطر إلى الشركاء الآسيويين الخمسة للمنظمة، مما يعزز حوار المنظمة وشراكتها مع المناطق المجاورة حول التحديات الأمنية المشتركة .

وأكد إغنازيو كاسيس أن انضمام قطر يعزز مفهوم الأمن التعاوني ويزيد من قوة المنظمة، معرباً عن ترحيبه بمشاركة قطر في مناقشات فيينا والمجلس الوزاري للمنظمة المقرر عقده في لوجانو يومي 3 و4 ديسمبر 2026.

من جانبه، أشاد الأمين العام فريدون سنيرلي أوغلو بهذه الخطوة، مشيراً إلى أن قطر تمتلك تجربة فريدة ومثبتة في مجال الوساطة، وهو ما يمثل قيمة مضافة بالغة الأهمية في ظل البيئة الأمنية المتقلبة والمستقطبة عالمياً اليوم.

رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE المستشار الفيدرالي السويسري إغنازيو كاسيس الأمين العام للمنظمة فريدون سنيرلي أوغلو دولة قطر

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