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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا الداخلية القطري والبلجيكي يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

قطر
قطر

 بحث الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي القطري "لخويا" اليوم / الخميس /، مع برنارد كوينتين وزير الأمن والداخلية بمملكة بلجيكا الصديقة، وذلك على هامش مشاركته في معرض ميليبول قطر 2026، علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات الأمنية والشرطية، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الانباء القطرية "قنا" أنه عقب الاجتماع، وقع وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا"، ووزير الأمن والداخلية البلجيكي مذكرة تفاهم بشأن التعاون الشرطي بين وزارة الداخلية في دولة قطر والشرطة الفيدرالية بمملكة بلجيكا، بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وزير الداخلية القطري وزير الأمن والداخلية بلجيكا

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