أجندة أخبار الجمعة 23 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

اليوم الخامس من منتدى مصر 2026 تحت رعاية الرئيس السيسي

يشهد اليوم الخامس من منتدى مصر 2026 جلسة حوارية تفاعلية بعنوان "شواغل الرأي العام والمبادرات الشبابية والابتكار وريادة الأعمال"، من الثانية إلى الثالثة والنصف ظهرًا، تستعرض تطور منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر وبرامج الدولة لدعم الشباب والشركات الناشئة، من خلال تجارب رواد أعمال، وتناقش دور الابتكار في تعزيز تنافسية الاقتصاد وأولويات المرحلة المقبلة. كما تُقام ورشة عمل تفاعلية بعنوان "مصريين في الخارج وشواغل الرأي العام"، من الثانية إلى الرابعة عصرًا.

النسخة الثامنة من معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية

تتواصل فعاليات النسخة الثامنة من معرض «تراثنا» بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويفتح أبوابه للزائرين من الحادية عشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً. ينفذه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمشاركة ألف عارض والعشرات من الوزارات والهيئات، ويضم منتجات يدوية وتراثية من مختلف المحافظات، مثل السجاد اليدوي والفخار والخيامية ومنتجات الجلود والصدف.

خطبة الجمعة: «الذوق العام.. رُقِيُّ السلوك وجمالُ الأخلاق»

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بعنوان «الذوق العام.. رُقِيُّ السلوك وجمالُ الأخلاق»، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الذوق العام، تجسيدًا لقيم الإسلام في احترام مشاعر الآخرين ومراعاة حقوقهم وخصوصياتهم، وبناء مجتمع راقٍ تسوده المودة والاحترام.

منافسات جولة "لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز" عند أهرامات الجيزة

تواصل أهرامات الجيزة استضافة جولة "لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز – القاهرة 2026"، التي تقام للمرة الأولى في تاريخ مصر، بمشاركة 50 فارسًا من نخبة فرسان العالم والأبطال الأولمبيين يمثلون 20 دولة، ومعهم 100 حصان من أفضل الخيول عالميًا.

قرعة بطولة أدب الخيل بالشرقية في نادي الصفوة

تُجرى القرعة العلنية لخيول بطولة أدب الخيل، ضمن مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، في الرابعة عصرًا بنادي الصفوة بالعاشر من رمضان، مع بث مباشر على الصفحة الرسمية للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية.

حفل غادة رجب وطارق الفقيه بدار الأوبرا المصرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية حفلًا للفنانة غادة رجب والفنان الأردني طارق الفقيه على المسرح الكبير، ضمن الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بمصاحبة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

حفل فرقة "شموع" في معهد الموسيقى العربية

يستضيف معهد الموسيقى العربية حفل فرقة "شموع" بقيادة الفنان سعيد عثمان، ضمن الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

حفل دانيال سامي في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي في الزمالك حفلًا لعازف الساكسفون دانيال سامي، في الثامنة مساءً بقاعة الحكمة.

"خال العيال" في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك فعالية "خال العيال" بعنوان "إزاي نحافظ على أولادنا من تقلبات الجو الموسمية"، من الرابعة إلى السادسة مساءً.

"طبلة الست" في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي عرض "طبلة الست" في قاعة النهر، من الثامنة إلى العاشرة مساءً.

حفل "فؤاد ومنيب" في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية

تستضيف قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية في ميدان التحرير حفل "فؤاد ومنيب"، وتفتح الأبواب في السابعة مساءً، وينطلق الحفل في الثامنة والنصف مساءً.

أصوات النيل في جزيرة الفردوس بالمعادي

تنظم Indijam وMaktub فعالية "أصوات النيل: أصوات من القاهرة والنوبة والسودان" في جزيرة الفردوس بالمعادي، بمشاركة فرقة Meshwar (ريجي) وفرقة High Dam (موسيقى نوبية) والفنانة السودانية Aziza El Fatih. تبدأ القوارب العبور إلى الجزيرة في الثانية ظهرًا، وتنطلق العروض الحية من الثالثة والنصف حتى السادسة والنصف مساءً.

"ما يطلبه المستمعون" مع مصطفى قمر في كايرو جاز كلوب 610

يستضيف كايرو جاز كلوب 610 في بلازا الجزيرة بالشيخ زايد حفل "ما يطلبه المستمعون" مع الفنان مصطفى قمر، بمشاركة آندي شيخو، في الثامنة مساءً. يقدم الحفل أشهر أغانيه مثل "منايا" و"الليلة دوب" و"حبك نار" و"لسه حبايب"

حفل ماجد القلعي في جرامافون الزمالك

يستضيف جرامافون الزمالك الفنان ماجد القلعي في ليلة بأصوات عمالقة الزمن الجميل، في السادسة والنصف مساءً.

حفل فرقة "كاسيت 90" في مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية

تستضيف مكتبة الإسكندرية، قطاع التواصل الثقافي، في مركز الفنون حفلًا موسيقيًا لفرقة "كاسيت 90".

حفل فرقة عمدان النور في طنطا

تقدم فرقة عمدان النور حفلها الأول في طنطا على مسرح Golden Bull، من الثامنة والنصف إلى العاشرة والنصف مساءً، ويضم عروضًا مستوحاة من "سيرة الأراجوز" و"مسارح وسيما"، في أجواء من الفن الأصيل والطرب والبهجة.

معرض الخط العربي في دار الأوبرا المصرية

يستضيف جاليري صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية معرضًا للخط العربي، على هامش الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ويقدم أعمالًا تحتفي بجماليات الحرف العربي وتنوع أساليبه الفنية.

عرض فيلم فنزويلي ضمن أسابيع الثقافة الإيبيرو-أمريكية

يعرض معهد "ثربانتس" بالقاهرة الفيلم الفنزويلي “Veneno. Primera caída: el relámpago de Jack” في السادسة والنصف مساءً، ضمن الدورة الرابعة عشرة من أسابيع الثقافة الإيبيرو-أمريكية التي تشارك فيها 16 دولة.

لقاء مع الروائي أسامة الشاذلي في مكتبة ديوان بمصر الجديدة

تنظم مؤسسة السلام للثقافة والحوار والفنون لقاءً مع الطبيب والجراح والروائي المصري أ.د. أسامة الشاذلي، في قاعة مكتبة ديوان بمصر الجديدة، في السابعة مساءً، ويتناول رحلته بين الطب والتاريخ والأدب وكيف تتحول المعرفة إلى رواية.

حفل فرقة «دربوكا» في قبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفلًا لفرقة «دربوكا» احتفالًا بانتصارات أكتوبر، في السابعة والنصف مساءً، ببرنامج يستعيد أعمالًا لكبار الموسيقيين المصريين، منهم محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي ومحمد الموجي.

لقاء ثقافي مع الكاتبة أمل سامح في دار لقمان للنشر

تستضيف دار لقمان للنشر في الدقي بالجيزة لقاءً ثقافيًا بعنوان "من حبر إلى أثر" مع الكاتبة أمل سامح، رئيسة قسم القصص والروايات والخواطر بمجلة الرجوة الأدبية، ومؤلفة "سنين الغياب" و"غيوم القلب" و"الذين لم يولدوا بعد"، وذلك من الثانية إلى الرابعة مساءً.

مناقشة رواية «الأمل مرضي المفضل» في مكتبة مصر الجديدة العامة

تعقد مكتبة مصر الجديدة العامة في الخامسة مساءً أمسية لمناقشة رواية «الأمل مرضي المفضل» للكاتب والمترجم مينا ناجي، بحضور المؤلف، ويناقشها الناقد والروائي محمد أبو النجا، وتديرها الكاتبة أمنية حلمي.

حكي قصة "حادي بادي، شادي وفادي" مع رانيا حسين أمين في ديوان بمصر الجديدة

تستضيف مكتبة ديوان بمصر الجديدة جلسة حكي لقصة "حادي بادي، شادي وفادي" مع رانيا حسين أمين، في الحادية عشرة صباحًا.

صالون «ترشيد المياه ضرورة قومية» في قصر ثقافة دسوق

يستضيف قصر ثقافة دسوق بكفر الشيخ صالون الثقافة الجماهيرية «ترشيد المياه ضرورة قومية»، بمشاركة د. عمرو دوير ومحمود أبو حطب ود. خميس عامر ود. طارق أبو حطب، ويديره د. محمد عطوة، في السادسة مساءً.

عرض فني لفرقة القاهرة للموسيقى العربية في مركز شباب الساحل

يستضيف مركز شباب الساحل بالقاهرة عرضًا فنيًا لفرقة القاهرة للموسيقى العربية، في السابعة مساءً.

عرض "صحينا يا سينا" بساحة الهناجر في دار الأوبرا

تستضيف ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية في التاسعة مساءً العرض المسرحي الوطني "صحينا يا سينا"، ضمن فعاليات وزارة الثقافة احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر، من إنتاج البيت الفني للمسرح وتنفيذ فرقة مسرح الساحة، إخراج عصام الشويخ وتأليف وأشعار خميس عز العرب.

العرض المسرحي "غزة، يا فرحي" بالمعهد الفرنسي بمصر

يستضيف المعهد الفرنسي بمصر في مقره بالمنيرة عرض "غزة، يا فرحي" ضمن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف"، ويقدم تجربة مسرحية تتناول الحكايات والتجارب الإنسانية المرتبطة بغزة، في إطار فني يستكشف العلاقة بين الذاكرة والألم والأمل.

مسرحية "ليلة عسل" على مسرح موڤنبيك

يستضيف مسرح موڤنبيك بمدينة السادس من أكتوبر عرض المسرحية الكوميدية "ليلة عسل"، بطولة مصطفى غريب ورحمة أحمد ودنيا سامي وإيمان السيد وعلي صبحي وسامي مغاوري وإسماعيل فرغلي.

مسرحية "خيال مريض" على مسرح تياترو أركان

يستضيف مسرح تياترو أركان بمدينة الشيخ زايد عرض المسرحية الكوميدية "خيال مريض"، بطولة هشام ماجد ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا وأحمد الرافعي ومحسن منصور ونغم صالح، تأليف وإخراج محمد المحمدي.

عرض "التياترو" على مسرح السلام

تقدم فرقة المسرح الحديث العرض المسرحي الكوميدي الغنائي الاستعراضي "التياترو"، تأليف أحمد الملواني وإخراج أحمد فؤاد، على قاعة المسرح الكبير بمسرح السلام في شارع القصر العيني، في الثامنة مساءً. العرض حاصل على ثلاث جوائز في الدورة التاسعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري.

«غرام في الكرنك» على مسرح البالون

يواصل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية تقديم العرض الغنائي الاستعراضي «غرام في الكرنك» على مسرح البالون بالعجوزة، في التاسعة مساءً، ويقدم تجربة فنية تجمع الاستعراض والموسيقى والتراث المصري، مستوحاة من فيلم «غرام في الكرنك» إنتاج 1967.

مسرحية «العيال رجعت» على مسرح نهاد صليحة

تعرض مسرحية «العيال رجعت» على مسرح نهاد صليحة، وهي جزء ثانٍ من مسرحية «العيال كبرت» التي عُرضت عام 1979، وتستكمل الأحداث بطريقة كوميدية ساخرة مع تغيرات الجيل الجديد، بظهور أبناء أبطال العمل الأصلي دون بدائل للراحلين سعيد صالح ويونس شلبي وأحمد زكي.

معرض «إيجيبت هوم تكس» للمنسوجات المنزلية

تتواصل فعاليات معرض «إيجيبت هوم تكس» للمنسوجات المنزلية والأقمشة والخيوط، بمشاركة شركات متخصصة في قطاع المنسوجات، ويتيح فرصة لعرض المنتجات والتقنيات الجديدة وتعزيز التواصل التجاري بين الشركات والمصنعين.

معرض «نباتات الزمالك الليلية» ضمن مهرجان «دي - كاف»

يواصل معرض «نباتات الزمالك الليلية» للفنان البصري والباحث الإيطالي ياكوبو فالنتيني فعالياته في «صوبا آرت هب»، ضمن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي - كاف» في دورته الرابعة عشرة، ويستمر حتى 25 أكتوبر. ويتخذ المعرض من النباتات والأشجار والحدائق محورًا لاستكشاف الطبقات العمرانية والثقافية في حي الزمالك، عبر التصوير الفوتوغرافي والتركيب الفني.

معرض أعمال النحات جلال جمعة في جاليري أوديسي

يستضيف جاليري أوديسي في الزمالك أعمال الفنان التشكيلي والنحات جلال جمعة، التي تضم منحوتات الخيول والثيران، وتستحضر القوة والحركة والحيوية من خلال معالجة فنية خاصة للشكل والكتلة.

«بقعة حمراء» لعلياء الجريدي بجاليري مصر

يستمر معرض «بقعة حمراء» للفنانة التشكيلية علياء الجريدي بجاليري مصر بالزمالك، ويقدّم أعمالاً تبنيها الفنانة من القماش والخيط، وتطرح من خلالها أسئلة حول الذاكرة والهشاشة والتعافي، وحول متى يتحول ما نراه إلى ما نصبح عليه.

معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي في جاليري بيكاسو إيست

يواصل جاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس، معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي، ويضم مجموعة من الأعمال الفنية المستوحاة من طبيعة جبل الطير وذاكرته التاريخية والروحية، بمشاركة أكثر من 30 فنانًا.

معرض "مدينة الطيور" في جاليري قرطبة

يستضيف جاليري قرطبة للفنون معرض "مدينة الطيور" للفنانة نور الشامي، في تجربة فنية تفتح المجال للتأمل في عالم الطيور وما يحمله من دلالات جمالية ورمزية.

معرض «Golden Years II» في الشيخ زايد

تتواصل فعاليات معرض «Golden Years II» في جاليري Art LINX بمنطقة كارما 3 في الشيخ زايد، ويضم مختارات من اللوحات والمنحوتات التي تسلط الضوء على تجارب رواد الحركة التشكيلية المصرية وإسهاماتهم في تشكيل ملامح الفن المصري.

معرض "النزول إلى النهر" في جاليري أزاد

يستضيف جاليري أزاد في الشيخ زايد، معرض "النزول إلى النهر" للفنان محمد عبلة، الذي يقدم مجموعة من الأعمال الفنية التي تعكس تجربته التشكيلية ورؤيته للطبيعة والإنسان والذاكرة البصرية.

معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر

تواصل جامعة الأزهر، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات معرض الكتاب بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، يوميا من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، برعاية الدكتور محمود صديق رئيس الجامعة، والمهندس هيثم يونس رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، والدكتورة فريدة محمد علي عميدة الكلية.

معرض "ثرثرة" بمركز محمود مختار الثقافي

يواصل معرض "ثرثرة" لمجموعة اللقطة الواحدة بقيادة الدكتور عبد العزيز الجندي فعالياته بقاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، ويضم نحو 90 عملا لـ 42 فنانا في الرسم والتصوير.

مهرجان «دي-كاف» لوسط البلد للفنون المعاصرة في دورته الـ14

يواصل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي-كاف» فعاليات دورته الرابعة عشرة في أماكن متعددة بوسط القاهرة التاريخية، بمشاركة فنانين وخبراء من مصر وإسبانيا والمجر وفلسطين وإيرلندا الشمالية. ومن أبرز فعالياته ورشة «كيف تدخل سوق الفنون الأدائية الدولي؟» للخبير الإسباني أليخاندرو دي لوس سانتوس بيريز في ستوديو عماد الدين، وورشة «كيف نقرأ الغرفة؟» للفنان المجري إيمري ڤاس بفيلا فيكتوريا.

معرض «مشاهد طبيعية» للفنانة نرمين الأنصاري في ڤيلا ڤيوليت وجاليري مشربية

يستمر معرض «مشاهد طبيعية» للفنانة نرمين الأنصاري، وهو تركيب صوتي غامر يتأمل الطبيعة والتحول وعلاقتهما بعالمنا الداخلي، ويعيد بناء أماكن مألوفة من شظايا الطوب الأحمر، ضمن فعاليات «دي-كاف 14».

معرض "العصفور.. ما تبقّى" للنحات أحمد البحراني

يواصل النحات العراقي أحمد البحراني عرض معرضه "العصفور.. ما تبقّى" في جاليري ياسين بالزمالك، بأعمال من الطين وقطع الليغو تجسد كائنات تتأرجح بين الثقل والخفة، وتعكس تجربته في العمل مع الأطفال من ذوي الهمم.

ورشة التصوير الفوتوغرافي «تأملات لوسط البلد والزمالك» ضمن برنامج يونيك

تتواصل ورشة التصوير التي يقودها الفنان الإيطالي جاكوبو فالنتيني بالتعاون مع مهرجان دي-كاف، لاستكشاف التصوير أداةً للبحث والتجريب البصري، عبر مشروعات تتناول الحياة الحضرية في الزمالك ووسط البلد.

معرض النحات عصام درويش في جاليري «المشهد»

يتواصل معرض الفنان عصام درويش «أصلي مصري» في جاليري المشهد للفن بالزمالك، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستحضر روح الإنسان والمكان والهوية المصرية، ويستقبل الزوار من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

حي القاهرة الدولي للفنون في دورته الخامسة

يتواصل حي القاهرة الدولي للفنون (CIAD) في عدد من مواقع وسط البلد، منها مبنى الشوربجي (فيلا فيوليت، وفيلا فيكتوريا، وولاد البلد، وسطح المبنى) وممر كوداك، بمشاركة أكثر من 150 فنانًا محليًا ودوليًا. وتضم الدورة سبعة معارض رئيسية: «تشويش»، و«هل الحب وصمة؟»، و«على ألواح من طين»، و«نجوم»، و«بردية ميلان»، و«كحال 1871»، و«دائرة المعارض».

معرض «إيقاعات بصرية شرقية» لسوسن أبو النجا

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة سوسن أبو النجا «إيقاعات بصرية شرقية»، ويضم أعمالًا تشكيلية مستوحاة من المناطق الشعبية والآثار الإسلامية والخيال والأحلام.

معرض «سفر الروح» لماجدة علي

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة ماجدة علي «سفر الروح»، ويقدم أعمالًا تشكيلية تستلهم رحلات الروح أثناء النوم وما تحمله من حكايات وصور ولقاءات.

هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب بمكتبة الإسكندرية

تتواصل فعاليات هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب 2026، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية والمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم، من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، بمكتبة الإسكندرية، بالتزامن مع مؤتمر «e-AGE26»، بمشاركة فرق تطور حلولًا مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة.