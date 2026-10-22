رئيس ليتوانيا يؤكد دعم انضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا دعم بلاده القوي لتطلعات الجبل الأسود (مونتينيجرو) للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن ليتوانيا ستعمل على دفع مسار انضمامه قدمًا خلال فترة رئاستها المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2027.

جاء ذلك خلال استقبال ناوسيدا، اليوم الخميس، نظيره المونتينيجري ياكوف ميلاتوفيتش، في العاصمة فيلنيوس، حيث بحث الجانبان الرئاسة الليتوانية المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي، ومسار انضمام الجبل الأسود إلى التكتل، فضلًا عن قضايا الأمن والدفاع الأوروبيين ومواصلة دعم أوكرانيا.

وكتب ناوسيدا، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن بلاده تدعم بقوة تطلعات الجبل الأسود إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، مؤكداً عزمها العمل على دفع مسار الانضمام خلال رئاستها للمجلس عام 2027