النحاس يتراجع مع ارتفاع المخزونات وموجة بيع أسهم التكنولوجيا

تراجعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن، اليوم الخميس، مع ارتفاع المخزونات لليوم الثاني على التوالي، وتراجع أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما أضعف شهية المستثمرين للمخاطرة في الأسواق العالمية.

وانخفض المعدن الأحمر بما يصل إلى 2% إلى 14076 دولارًا للطن، في بورصة لندن للمعادن، متأثرًا بخسائر أسواق الأسهم بعد أن أخفقت نتائج أعمال شركات تكنولوجيا كبرى في تبديد مخاوف المستثمرين بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي.

وكان النحاس قد استفاد من هذه الطفرة بفضل استخدامه في مراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة، لكنه تراجع عن مستواه القياسي المسجل الشهر الماضي عند 14875 دولارًا للطن، وسط شكوك بشأن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على النحاس المكرر مع اقتراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منتصف ولايته الرئاسية الثانية.

وأدت توقعات فرض الرسوم إلى تدفق كميات كبيرة من النحاس إلى مستودعات بورصة كومكس في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، ما ضغط على الإمدادات المتاحة في بورصة لندن.

وجاء الجزء الأكبر من التدفقات إلى المستودعات الأمريكية، بعدما تراجعت أسعار العقود الآجلة في كومكس خلال الجلسات الأخيرة لتقترب من مستويات الأسعار في بورصة لندن، ما قلص الحافز لنقل النحاس إلى الولايات المتحدة وإيداعه في مستودعات كومكس.

ورغم التراجع، أفادت شبكة "بلومبرج" بأن متعاملين، من بينهم شركة «هارتري بارتنرز»، بنوا مراكز كبيرة في العقود قصيرة الأجل للنحاس في بورصة لندن، قد تحقق أرباحًا إذا فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الواردات،.

وقال محللون إن التوازن بين العرض والطلب على النحاس خلال العام المقبل لا يزال محاطًا بقدر كبير من عدم اليقين، وسط توقعات تحسن إمدادات المناجم وتراجع الطلب الأمريكي على الواردات وتعافي توافر خردة النحاس في الصين، مع احتمالات ارتفاع الأسعار التي تبدو محدودة.

وفي المقابل، لا تزال مخاطر تعطل الإمدادات قائمة، إذ يهدد عمال منجم «هايلاند فالي كوبر»، أكبر منجم للنحاس في كندا والتابع لشركة «تيك ريسورسز»، بالإضراب، في أحدث مؤشر على تصاعد التوترات العمالية.

وامتدت التراجعات إلى معادن أخرى، إذ انخفض الألومنيوم بنسبة 1% إلى 3023.50 دولار للطن، بينما تراجع النيكل بنسبة 0.6% بعدما قفز 3.7% في الجلسة السابقة، على خلفية توقعات بتنسيق منتجين صينيين خفض الإنتاج في إندونيسيا.

و هبط خام الحديد بما يصل إلى 1.7% إلى 89.45 دولار للطن في سنغافورة، مسجلًا أدنى مستوى له.