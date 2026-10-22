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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمانة «الداخلية العرب» تدعو لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مواجهة جرائم تقنية المعلومات

أمانة الداخلية العرب
أمانة الداخلية العرب
أ ش أ

دعا المشاركون في المؤتمر الثالث للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية، إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال مواجهة جرائم تقنية المعلومات.

وأكد المشاركون في المؤتمر - الذي عقد لنطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس - وزارات الداخلية في الدول الأعضاء إلى مواصلة تطوير قدرات الكوادر الأمنية المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يسهم في كشف الأنماط المستجدة من هذه الجرائم ويضمن فعالية مكافحتها، وإلى تكثيف البرامج والحملات التوعوية الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع، للتعريف بأبرز أنماط الجرائم الإلكترونية وأساليب ارتكابها، وسبل الوقاية منها.

ووافقوا على مشروع الهيكل التنظيمي النموذجي الموحد لجهاز متخصص بمواجهة جرائم تقنية المعلومات في الدول العربية، وطلبوا من الأمانة تعميمه على الدول الأعضاء، للاسترشاد به في إنشاء أو تطوير هياكلها الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وفي سياق مناقشتهم للأساليب الجرمية المستخدمة في الاحتيال المالي الإلكتروني، دعوا الدول الأعضاء إلى العمل على تعزيز آليات رصد وتحليل الأساليب الإجرامية المستحدثة في مجال الاحتيال المالي الإلكتروني، ولا سيما تلك التي تستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساعد في تطوير التدابير الوقائية والحد من مخاطر هذه الجرائم.

وحث المشاركون الدول الأعضاء على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختصة والمؤسسات المالية والمصرفية ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في الكشف المبكر عن عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني، وسرعة التعامل معها، وتعزيز حماية المتعاملين مع الخدمات المالية الرقمية، وفقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها.

كما دعوا كذلك إلى تبادل المعلومات والخبرات بشأن أبرز الأساليب الإجرامية المستخدمة في الاحتيال المالي الإلكتروني، والإجراءات المتخذة لمواجهتها، بما يعزز الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال.

وأقروا تحديد الفترة 4-10 أكتوبر من كل عام موعدا للأسبوع العربي السنوي للتوعية بمخاطر جرائم تقنية المعلومات وسبل الوقاية منها، ودعوا الدول الأعضاء وأجهزة المجلس المختلفة إلى الاحتفال بهذا الأسبوع وتكثيف برامج التوعية خلاله.

وطلب المشاركون من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، التعاون مع الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للأمن السيبراني، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للأمن السيبراني (جامعة حمد بن خليفة/الدوحة)، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

المؤتمر الثالث مواجهة جرائم وزارات الداخلية العربية ز علاقات التعاون

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