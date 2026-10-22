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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية: زوال الخطر عن نجران بعد إطلاق الإنذار المبكر

علم السعودية
علم السعودية
خاطر عبادة

أعلن الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن زوال الخطر بمنطقة نجران، بعد إطلاق الإنذار المبكر بالمدينة جراء تهديد صاروخي قادم من اليمن أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وكانت الدفاع المدني السعودي قد أعلن صباح الخميس عن تدمير واعتراض 4 صواريخ ومسيرات بمنطقتي المدينة المنورة والرياض.

فيما أعلنت جماعة الحوثي، اليوم، عن استهداف وزارة الدفاع السعودية ومطاري الملك فهد وأبها وشركة "أرامكو" في ينبع.

 

إدانات عربية ودولية للاعتداءات الحوثية

توالت الإدانات العربية والإسلامية للاعتداءات الحوثية التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في المملكة العربية السعودية، بينها مطار الملك فهد الدولي بالدمام وحقل شيبة النفطي في المنطقة الشرقية، وسط تأكيدات على رفض استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية، وضرورة التصدي للتصعيد الذي يهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة.

وأكدت مصر والبحرين والإمارات والأردن، إلى جانب رابطة العالم الإسلامي، تضامنها مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في حماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشددة على أن الاعتداءات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين.

مصر: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري

أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها البالغين للهجوم الذي استهدف مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وأسفر عن وفاة شخصين مدنيين وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت مصر رفضها القاطع للممارسات التي تنتهك قواعد القانون الدولي وتستهدف حركة الملاحة الجوية والمنشآت والأشخاص المدنيين بصورة عشوائية وغير مسؤولة، محذرة من أن هذه الاعتداءات من شأنها تأجيج الأزمة وزيادة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وشددت القاهرة على تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة وقيادتها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، مؤكدة أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.

البحرين: الاعتداءات الحوثية حملة ممنهجة تستوجب تحركًا دوليًا

من جهتها، أدانت مملكة البحرين الاعتداءين اللذين استهدفا مطار الملك فهد الدولي بالدمام وحقل شيبة النفطي في المنطقة الشرقية، وأسفرا عن وفاة مواطن سعودي وثلاثة مقيمين آسيويين وإصابة عشرة آخرين، إلى جانب أضرار مادية في المنشآت المستهدفة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن هذه الاعتداءات لم تعد حوادث منفردة، بل تأتي ضمن حملة إرهابية ممنهجة شهدت، خلال أقل من أسبوعين، أربعة اعتداءات متتالية طالت مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام وحقل شيبة النفطي.

وحذرت الوزارة من خطورة استهداف المنشآت الحيوية وأمن الطاقة العالمي، داعية إلى تحرك دولي فوري يتجاوز حدود الإدانة اللفظية، ومؤكدة تضامن البحرين الكامل مع السعودية ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

كما شددت على حق المملكة الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، معتبرة أن الاعتداءات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

الإمارات والأردن تؤكدان الوقوف إلى جانب المملكة

وفي السياق ذاته، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار الملك فهد الدولي، وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة عدد من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، أن الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وتهديدًا لأمنها واستقرارها، مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها.

بدورها، أدانت الحكومة الأردنية الاعتداء الحوثي على مطار الملك فهد الدولي بالدمام، الذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين، مؤكدة رفضها للاعتداءات التي تستهدف المطارات والمدنيين والمرافق المدنية والاقتصادية في المملكة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن هذه الاعتداءات تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي واعتداءً على سيادة السعودية وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وجددت الوزارة تضامن الأردن المطلق مع المملكة ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها، معربة عن أصدق التعازي والمواساة لأسرتي الضحيتين، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

نجران السعودية الدفاع المدني السعودي الإنذار المبكر

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