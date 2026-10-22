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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسامة الأزهري من منتدى مصر 2026: الخطاب الديني مطالب بترميم السلوكيات السلبية وتعزيز القيم الأخلاقية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد البدوي

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن تطوير الخطاب الديني لا يقتصر على تقديم المواعظ والخطب، وإنما يمتد إلى التعامل المباشر مع التحديات التي تواجه المجتمع، والمساهمة في إصلاح السلوكيات وتعزيز القيم الأخلاقية لدى المواطنين.

إعادة بناء وتشييد منظومة القيم

وقال الأزهري، خلال كلمته بفعاليات منتدى مصر 2026، إن الوزارة وضعت هدفًا يتمثل في إعادة بناء وتشييد منظومة القيم الأخلاقية، بداية من ترميم المظاهر التي تعرضت للضعف، ثم مواصلة العمل على تعزيز القيم وترسيخها بصورة مستدامة.

وأوضح أن الوزارة تواصلت مع 14 جهة ومؤسسة بالدولة للتعرف على أبرز الإشكاليات السلوكية التي ترصدها في نطاق عملها، بما أسفر عن تحديد 41 قضية تحتاج إلى المعالجة، من بينها الغش والتنمر والعنف ضد الأطفال وإدمان الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي والتعامل غير اللائق مع السياح.

التوعية من خلال أئمة وخطباء وزارة الأوقاف

وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن إطلاق مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تعتمد على توحيد جهود التوعية من خلال أئمة وخطباء وزارة الأوقاف، إلى جانب الشراكة الإعلامية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة تتطلع إلى توسيع نطاق هذه الجهود من خلال إطلاق موسم جديد للمبادرة، بالتعاون مع وزارات التعليم والشباب والرياضة والتعليم العالي، بما يعزز التكامل بين المؤسسات في بناء وعي الشباب وترسيخ منظومة القيم.

بناء الإنسان المصري وتعزيز التماسك المجتمعي

وشدد الأزهري على أهمية أن يكون الخطاب الديني قريبًا من اهتمامات المواطنين وتساؤلاتهم، وقادرًا على تقديم إجابات واضحة عن القضايا التي تشغلهم، بما يدعم بناء الإنسان المصري وتعزيز التماسك المجتمعي.

وزير الأوقاف أسامة الأزهري صحح مفاهيمك

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