قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1.6 تريليون جنيه.. الرئيس السيسي يسأل الوزير عن مديونية البترول
"سنتكوم": مرور 100 يوم على استئناف الحصار البحري الأمريكي ضد إيران
الرئيس السيسي: كنت بقول لرئيس وزراء الإخوان قولوا للناس إنكم مش قادرين جبتوها على الأرض
محمد صلاح يسجل ويصنع.. طرابزون سبور يهزم هارتس الاسكتلندي 2-0 بدوري المؤتمر الأوروبي
الرئيس السيسي: لا بد من نظام قوي لسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة
الرئيس السيسي: أزمة الطاقة مرتبطة بتوفير التمويل.. والدولة أمام تحدي «بكام ومنين؟»
زلزال بقوة 7 ريختر يضرب منطقة شيتسانج جنوب غربي الصين
الرئيس السيسي: إنشاء محطات الكهرباء وحده لا يكفي.. وتأهيل الشبكة له تكلفة
مدبولي: منح الفرصة كاملة لإجراء حوارات مجتمعية حول البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في غضون شهرين
الرئيس السيسي: لازم المواطن يعرف حقيقة تكلفة توفير الطاقة «بكام ومنين؟»
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس «لجنة المقاومة الشعبية» في خان يونس
دينزا Z9 GT موديل 2026 الكهربائية.. بمدى يتخطى 1000 كم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المهندس خالد أبو بكر يدعو لكبح الطلب على الطاقة وتطبيق الترشيد بخطة مسبقة

المهندس خالد أبو بكر
المهندس خالد أبو بكر
محمد كمال

أكد المهندس خالد أبو بكر، رئيس شركة طاقة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، أن أحد مواطن الضعف في منظومة الطاقة يتمثل في الاستهلاك غير المبرر وغير المرتبط بالإنتاج، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق إجراءات الترشيد وفق خطة مسبقة، بما يساعد على مواجهة الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية.

استهلاك الطاقة غير المرتبط بالإنتاج يمثل نقطة ضعف

وقال أبو بكر، خلال كلمته بمنتدى مصر 2026، إن العالم يمر باضطرابات غير مسبوقة في سوق الطاقة، في ظل الصراعات والعمليات المسلحة والإرهاب في مناطق مختلفة، الأمر الذي يجعل الإمدادات عرضة للتأثر بالتطورات الخارجية.

وأوضح أن تأثير الأزمات العالمية يطال مختلف الدول، لكن قدرة كل دولة على الحد من تداعياتها ترتبط بمدى استعدادها، وامتلاكها البدائل والبنية التحتية المناسبة، إلى جانب قدرتها على إدارة العرض والطلب بمرونة.

وأشار رئيس شركة طاقة إلى أن التعامل مع هذه التحديات لا يقتصر على توفير الإمدادات، بل يتطلب أيضًا مراجعة أنماط الاستهلاك، خصوصًا عندما لا يكون الطلب على الطاقة مرتبطًا بمستويات الإنتاج الفعلية.

وأضاف أن كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك يجب أن يكونا جزءًا من خطة مسبقة، لافتًا إلى الإجراءات التي طُرحت في هذا السياق، ومنها غلق المحال في توقيت مبكر، باعتبارها أحد التدابير التي تستهدف خفض الطلب على الطاقة.

وشدد أبو بكر على ضرورة كبح جماح الطلب، بالتوازي مع توفير المعروض بمرونة، بما يحقق التوازن المطلوب في منظومة الطاقة، ويحد من الضغوط التي قد تنشأ نتيجة الاضطرابات الخارجية.

وأكد أهمية تنويع مزيج الطاقة المستخدم، بما في ذلك العودة إلى استخدام الفحم ضمن الخيارات المطروحة في هذا السياق، وفق ما ذكره خلال كلمته.

ولفت إلى أن الاستعداد للأزمات يتطلب التعامل مع جانبي المعادلة، العرض والطلب، بدلًا من التركيز على توفير الإمدادات فقط، مشيرًا إلى أن الاستخدام الكفء للطاقة يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات العالمية.

ترشيد الطاقة خالد أبو بكر استهلاك الكهرباء منتدى مصر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

مطار الملك فهد

السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

حالة الطقس

الأرصاد: منخفض جوي متعمق يساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية وتساقط الأمطار

ترشيحاتنا

منتدى مصر 2026

برلماني: منتدى مصر 2026 يعكس رؤية شاملة للتنمية ويضع احتياجات المواطن في صدارة الأولويات

الرئيس السيسي

قيادي بالجبهة الوطنية: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر تؤكد أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة

موسى مصطفى موسى

موسى مصطفى موسى: منتدى مصر 2026 يرسخ ثقافة الحوار الوطني الجاد

بالصور

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

الملح الزائد يهدد الكبد الدهني حتى لدى النحفاء.. دراسة تكشف علاقة مقلقة

كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟
كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟
كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟

لماذا نحب الحلوى الحمراء أكتر من الصفراء؟ .. دراسة تكشف السر

لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد