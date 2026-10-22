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الإشراف العام
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المؤتمر العلمي لمهرجان الموسيقى العربية الـ34 يواصل جلساته بمناقشة إسهامات الإعلام في النقد الموسيقي

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

واصل المؤتمر العلمي المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ34، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، ويديره المايسترو الدكتور محمد الموجي، جلساته على المسرح الصغير، تحت إشراف الدكتور محمد شبانة، رئيس اللجنة العلمية، حيث شهدت الفعاليات انعقاد جلستين ناقشتا محور «إسهامات رائدة في مسيرة التناول الإعلامي».


الجلسة الأولى: تجارب عربية في النقد والتناول الإعلامي للموسيقى
شارك في الجلسة الأولى الدكتور كفاح فاخوري (لبنان) مقررًا، وفتحي زغندة (تونس)، الذي استعرض بحثًا بعنوان «النقد الموسيقي في تونس بين التأثير والتقصير»، والسيد حسن (مصر)، الذي تناول «البرامج الموسيقية في الإذاعة المصرية بين نشر الثقافة الموسيقية والارتقاء بذوق المستمعين».


كما قدم الدكتور محمد آدم سليمان (السودان) بحثًا حول «الغناء النسوي في المدينة السودانية بين النقد الأكاديمي والانطباعي (1970-2026)»، وناقش الدكتور ناصر أسمر (فلسطين) موضوع «النقد الإعلامي والأكاديمي للصوت الغنائي العربي.. نحو إطار علمي لخطاب نقدي بناء»، فيما عرض أحمد دعوب (ليبيا) بحثًا بعنوان «تجارب إعلامية لرصد الفنون الموسيقية الليبية».


الجلسة الثانية: النقد الموسيقي في مواجهة التحولات الرقمية
وشهدت الجلسة الثانية مشاركة الدكتور رجاء موسى (السودان) مقررًا، والدكتور حسين الأنصاري (السويد)، الذي تناول «بناء جماليات التلقي الموسيقي عبر الوسائط الإعلامية»، وهالة زياء (مصر)، التي ناقشت «المنهج النقدي في كتابات زين نصار».


كما استعرض محمد سلطان اليوسفي (اليمن) «اتجاهات الكتابة عن الموسيقى والغناء في اليمن»، وألقت دعاء كامل (مصر) الضوء على «تحولات النقد الموسيقي في العصر الرقمي»، فيما قدم رفيق العكوري (اليمن) بحثًا بعنوان «الإعلانات التجارية في الصحف اليمنية ودلالاتها على الحياة الموسيقية (1935-1955)».


واختُتمت الجلستان بالتأكيد على أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في مجال النقد الموسيقي ودعم الحركة الموسيقية العربية، من خلال تسليط الضوء على تجاربها المختلفة وتوثيق إسهامات روادها، إلى جانب تعزيز الوعي بقيمة الموسيقى والغناء في الحياة الثقافية والمجتمعية.


كما أكدت المناقشات ضرورة تطوير الخطاب النقدي الموسيقي ومواكبة التحولات الرقمية والإعلامية الحديثة، بما يسهم في الحفاظ على التراث الموسيقي العربي، وإبراز خصوصية التجارب الموسيقية في مختلف البلدان العربية، وفتح آفاق جديدة أمام البحث العلمي والتناول الإعلامي المتخصص.
 

لمهرجان الموسيقى العربية دار الأوبرا المصرية المايسترو الدكتور محمد الموجي المسرح الصغير إسهامات رائدة في مسيرة التناول

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