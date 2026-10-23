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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحقيق مع عامل هدد جاره بسلاح أبيض ومنعه من مغادرة منزله بدمياط

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

تباشر الجهات المختصة التحقيق في واقعة تهديد عامل لزوج جاره باستخدام سلاح أبيض، ومنعه من الخروج من مسكنه بمحافظة دمياط، وذلك على خلفية خلافات جيرة بينهما.

تفاصيل ضبط المتهم 

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله سيدة من قيام أحد الأشخاص بتهديد زوجها بسلاح أبيض ومنعه من مغادرة منزله.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة القائمة على النشر، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط، كما كشفت التحريات عن وجود خلافات جيرة بين زوجها والشخص الظاهر في مقطع الفيديو.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عامل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز ذاته.

وبإرشاد المتهم، تم ضبط سلاحين أبيضين، أحدهما المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة يوم 8 من الشهر الجاري، بسبب الخلافات القائمة بينه وبين زوج المجني عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابساتها.

الداخلية الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية أخبار الحوادث القبض على المتهم

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