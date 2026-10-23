بمشاركة 18 فريقا و40 متسابقا.. مهرجان صيد الأسماك يختتم موسمه بنادي الصيد المصري بالإسكندرية

نظم نادي الصيد المصري بالإسكندرية مهرجان صيد الأسماك، في ختام موسم 2026-2027، بمشاركة 18 فريقا في مسابقات الصيد بالمراكب في البحر، إلى جانب 40 متسابقا في منافسات الصيد من أرصفة النادي، وسط مشاركة من مختلف الفئات العمرية من الجنسين.

وقال رئيس لجنة الصيد بالنادي المهندس عصام حسين سعيد، إن مسابقات الصيد بالمراكب شهدت تنافس الفرق في عدد من أساليب الصيد، شملت الجر والكاستنج والجيجنج والتسقيط، مشيرا إلى أن المهرجان يستهدف تنمية رياضة الصيد وتشجيع ممارستها بين مختلف الأعمار.

وأضاف أن المنافسات تتيح للمشاركين فرصة تبادل الخبرات واختبار مهاراتهم في أجواء رياضية، مع التنافس على تحقيق أكبر حصيلة من الأسماك والفوز بالجوائز المخصصة للمسابقة.

وأوضح أن مهرجان صيد الأسماك يمثل تقليدا سنويا بالنادي يمتد لأكثر من 25 عاما، في إطار الاهتمام بهواية الصيد وتوسيع قاعدة ممارستها، لافتا إلى أن أنشطة النادي البحرية تشمل أيضا رياضات الشراع والكياك والسباحة بالزعانف.

وأشار رئيس لجنة الصيد إلى أن النادي ينظم مدرسة مجانية لتعليم الصيد خلال فصل الصيف، بهدف إتاحة الفرصة أمام الراغبين في تعلم هذه الرياضة واكتساب مهاراتها، بما يدعم استمرارية الممارسة وانتقال الخبرات بين الأجيال.

ويعد نادي الصيد المصري بالإسكندرية، الذي تأسس عام 1938، من المؤسسات الرياضية التي تجمع بين الأنشطة البحرية ومجموعة من الرياضات الأخرى؛ إذ حقق لاعبوه 18 ميدالية عالمية في الرماية، إلى جانب إحراز مراكز متقدمة في بطولات الجمهورية والبطولة العربية، كما يرتبط النادي بعضوية 17 اتحادا رياضيا.