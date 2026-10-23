روسيا تعلن وقف إطلاق النار في خيرسون على خلفية عملية إنسانية في أليشكي

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار على محور خيرسون وفرض "نظام الصمت"، اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا بتوقيت موسكو يوم 27 أكتوبر 2026، وذلك في إطار عملية إنسانية في منطقة أليشكي في مقاطعة خيرسون.

وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "في إطار عملية إنسانية في منطقة أوليشكي بمقاطعة خيرسون، توقف القوات المسلحة الروسية إطلاق النار في قطاع خيرسون وتفعل "نظام الصمت"، بدءا من الساعة 04:00 بتوقيت موسكو في 27 أكتوبر 2026".

وأضاف: "لضمان سلامة السكان وإيصال الإمدادات الحيوية، سيتم تنظيم استطلاع هندسي، وسيتم تأمين مرور قافلة المساعدات الإنسانية إلى قرية أليوشكي بمقاطعة خيرسون".

وكان البيت الأبيض أصدر بيانا، اليوم الجمعة، قال فيه إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار محلي في أوليشكي، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 29 أكتوبر.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم، بأن ميلانيا ترامب تتولى تنسيق مهمة إنسانية في مدينة أوليشكي.

وأوضح بيسكوف، أن السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، تلعب دوراً تنسيقياً في تنظيم مهمة إنسانية في مدينة أوليشكي الواقعة في مقاطعة خيرسون، وقال للصحفيين: "أكرر مرة أخرى: الدور التنسيقي تتولاه ميلانيا ترامب".

وتقع مدينة أوليشكي على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، مقابل مدينة خيرسون التي تخضع حالياً لسيطرة القوات المسلحة الأوكرانية. ونظراً لأعمال هذه القوات، نشأ وضع إنساني صعب في المدينة.

وأكد بيسكوف أن القوات المسلحة الروسية تبذل قصارى جهدها لتأمين إيصال المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى أوليشكي، وهي عمليات تعرقلها كييف بشكل نشط، وشدد على أن الوضع في المدينة بالغ الخطورة، حيث تتخذ أوكرانيا كافة التدابير لعرقلة وصول هذه الإمدادات.