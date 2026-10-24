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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد سنوات.. محافظ الغربية يعتمد الحيز العمراني لـ47 عزبة لأول مرة

محافظة الغربية
محافظة الغربية
الغربية أحمد علي

اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الحيز العمراني لـ47 عزبة بمراكز المحلة الكبرى وبسيون وزفتى وقطور، وذلك ضمن أعمال مشروع «الحصر والاستدلال»، لتدخل هذه العزب لأول مرة ضمن الأحوزة العمرانية المعتمدة، بعد سنوات من عدم وجود حيز عمراني محدد لها، بما يفتح الطريق أمام المواطنين لاتخاذ إجراءات استخراج تراخيص البناء وفقًا للقانون.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن اعتماد الأحوزة العمرانية لهذه العزب يمثل خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات الأهالي وتحقيق الاستقرار العمراني، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تيسير الإجراءات القانونية أمام المواطنين، وتمكينهم من البناء بصورة منظمة وفقًا للاشتراطات المقررة، مع الحفاظ على حقوقهم ومراعاة احتياجاتهم الفعلية.

 

تحرك تنفيذي عاجل 

وأوضح المحافظ أن مشروع «الحصر والاستدلال» يُنفذ بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويستهدف حصر التجمعات العمرانية القائمة وتحديد حدودها بدقة، بما يسهم في تنظيم الامتداد العمراني والحد من البناء المخالف والعشوائي، والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات عليها.

 

الحيز العمراني 

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن المحافظة تتابع استكمال الإجراءات الفنية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتوقيع إحداثيات الأحوزة العمرانية على الطبيعة وتحديد الحدود المعتمدة بصورة واضحة، بما يمهد أمام أهالي العزب المستفيدة التوجه إلى المراكز والمدن المختصة لاستكمال إجراءات استخراج تراخيص البناء، وفقًا للحيز العمراني المعتمد والاشتراطات القانونية المنظمة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات استخراج تراخيص الحيز العمراني

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