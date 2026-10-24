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الإشراف العام
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتوجه بالشكر لفرق العمل المُنظمة لـ "منتدى مصر 2026"

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
محمود مطاوع

عقب انقضاء فعاليات "منتدى مصر 2026" اليوم، بالعاصمة الجديدة؛ حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على توجيه الشُكر إلى فرق العمل المُنظمة للمنتدى؛ على الجهد الذي قدموه لخروج هذا الحدث الوطني البارز بتلك الصورة المُميزة والمُشرفة.

كما التقط رئيس الوزراء صورة تذكارية مُجمعة مع عددٍ كبير من ممثلي فرق العمل المُنظمة للمُنتدى، أعقبها بالتأكيد على تقديره البالغ لما لمسه من عطاء تلك الفرق على مدار فترات الإعداد والتنظيم لهذا المحفل، ثم أيام انعقاده الستة، لاسيما في ظل ما شهده المنتدى من حضور لافت، ومُشاركة واسعة من جانب المسئولين، والمُشاركين، من أطياف المجتمع كافة، بأعداد كبيرة جداً فاقت التوقعات، وبحرص بالغ النظير على المُساهمة الفاعلة، في مختلف جلسات وورش المنتدى وفعالياته المتنوعة، بما شهدته من نقاش إيجابي وثري وبناء.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مايلاحظه من غلبة العناصر الشابة ضمن فرق العمل المُنظمة لـ "منتدى مصر 2026" يؤكد من جديد عظم الطاقات الفتية لهذا الوطن، فهم لبنة البناء الرئيسية، ومصدر قوته وشبابه، مُؤكداً أن النُسخ المُقبلة للمنتدى ـ في ضوء توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بعقده بشكلٍ سنوي ـ ستُمثل فرصة لمشاركة عددٍ أكبر من الشباب، وتحقيق نجاحات أكبر بناءً على ما تحقق خلال هذا العام، ليُمثل المنتدى جسراً دائماً يُعزز التواصل المجتمعي، ويُكرس مصادر قوة الدولة المصرية ونموها، والتي تكمن في بناء مؤسساتها وتماسك نسيجها ووعي شعبها.

منتدى مصر 2026 منتدى مصر الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء مجلس الوزراء

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