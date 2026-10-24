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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب "المصريين": توصيات منتدى مصر خارطة طريق لتحسين معيشة المواطنين.. والتنفيذ اختبار حقيقي لنجاحها

حسين أبو العطا
حسين أبو العطا
حسن رضوان

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، إن التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026 تُعد خارطة طريق وطنية متكاملة وخطة عمل طموحة تلامس تطلعات المواطن المصري مباشرة، وتترجم الحرص المتبادل بين مؤسسات الدولة والمجتمع على تحقيق نهضة شاملة ترتكز على التنمية المستدامة وبناء الإنسان.


 
وأكد "أبو العطا"، في بيان، أن التوصية برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030، بالتوازي مع زيادة متوسط إثابة الكوادر الطبية بنحو 50%، هي خطوات جادة ومستحقة لدعم الاستقرار المعيشي للأسر المصرية ولتقدير جهود أبطال القطاع الطبي، مشيرًا إلى أن إتاحة 100 جيجا إنترنت أرضي بنفس سعر الباقة الأساسية يمثل دعمًا حقيقيًا لاستراتيجية التحول الرقمي، ويخفف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور في عصر التعليم الرقمي.  

 إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية

وأوضح رئيس حزب المصريين، أن إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية في المحافظات بحلول 2030، إلى جانب إطلاق مشروع "دولة المواهب"، يعكس الاهتمام بالصعيد الفكري والثقافي والرياضي، ويضمن ربط خريجي الجامعات بمتطلبات سوق العمل الحديث، مؤكدًا أن التخطيط لتوفير مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات باستثمارات تريليون جنيه هو امتداد للمشروعات القومية التي تحقق التنمية العمرانية وتوفر فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني.  

وثمن المستشار حسين أبو العطا إصدار تشريع أو سياسة لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يحفظ الأمن القومي والأخلاقي والعدالة الرقمية، مع الحفاظ الكامل على حرية الرأي والتعبير المسؤول، مؤكدًا أن الدور الأهم في المرحلة القادمة يقع على عاتق الأجهزة التنفيذية لتحويل هذه التوصيات إلى قرارات وبرامج عمل ذات جدول زمني واضح ومحدد، ونحن تحت قبة مجلس الشيوخ سنكون حريصين على متابعة وتقديم الدعم التشريعي اللازم لضمان دخول هذه التوصيات حيز التنفيذ بما يعود بالنفع المباشر على الوطن والمواطن.

حسين أبو العطا منتدى مصر منتدى مصر 2026 التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026

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