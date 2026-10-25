نفوق عجل صغير.. انهيار منزل غير مأهول بالسكان في جزيرة طما بسوهاج

شهدت قرية جزيرة طما التابعة لمركز طما شمالي محافظة سوهاج، صباح اليوم، انهيار منزل قديم غير مأهول بالسكان يقع خلف مسجد الشاذلية، في واقعة انتهت بنفوق عجل صغير، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الجهات المعنية بلاغًا يفيد بانهيار منزل بقرية جزيرة طما، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ وفحص موقع الحادث للوقوف على ملابساته وحصر الأضرار الناتجة عنه.

وبالفحص، تبين أن المنزل المنهار غير مأهول بالسكان، ومقام على مساحة تُقدر بنحو 50 مترًا، ومشيد من العروق الخشبية والجريد، ويتكون من دور أرضي وطابق علوي؛ ما أسفر عن نفوق عجل صغير كان بموقع الانهيار.

وأوضحت المعاينة أن انهيار المنزل لم يمتد تأثيره إلى المنازل المجاورة، كما لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، لتقتصر الخسائر الناتجة عن الحادث على نفوق العجل الصغير.

وفي إطار الإجراءات المتخذة للتعامل مع الواقعة، تم إخطار شركة الكهرباء لاتخاذ اللازم بشأن رفع عداد الكهرباء الخاص بالمنزل المنهار، مع متابعة الموقف بمحيط العقار والتأكد من سلامة المنطقة المحيطة به.

وتواصل الجهات المعنية متابعة تداعيات الانهيار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والمباني المجاورة، خاصة في ظل طبيعة مواد البناء التي شُيد بها المنزل، والتي تشمل العروق الخشبية والجريد.

ولم تسفر الواقعة عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات، فيما اقتصرت الأضرار على نفوق العجل الصغير، وفقًا لنتائج المعاينة الأولية لموقع الانهيار.