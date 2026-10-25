جيش مالي يعلن تحييد 4880 مسلحا خلال خمسة أشهر

أعلن الجيش في مالي خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة المالية /باماكو/ تحييد أكثر من 4880 مسلحا ينتمون إلى جماعات إرهابية، وذلك في الفترة ما بين شهري مايو الماضي و20 أكتوبر الجاري.

وقال الجيش- حسبما ذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري، اليوم /الأحد/- إنه خلال هذه الفترة، تم تدمير أكثر من 162 قاعدة و315 سيارة دفع رباعي و1300 دراجة نارية.

وأضاف أنه في الفترة الممتدة من شهري مايو إلى سبتمبر الماضي، نفذ سلاح الجو في البلاد 1887 مهمة استطلاعية و791 غارة جوية، يضاف إليها أكثر من 65 غارة أخرى نفذت في الفترة ما بين 1 و20 أكتوبر الجاري.