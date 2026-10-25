موقع إفريقي : القمة الاستثنائية لـ (سادك ) مثلت محطة حاسمة لمواجهة التهديدات الأمنية المستمرة بالجنوب الإفريقي

أكد موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الأفريقي أن القمة الاستثنائية لمجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك - SADC) مثلت محطة حاسمة لمواجهة التهديدات الأمنية المستمرة في المنطقة، حيث ركزت النقاشات على ضمان السلام وتحقيق الاستقرار في المناطق التي تشهد أزمات بقارة أفريقيا وتعزيز التكامل المؤسسي في منطقة الجنوب الأفريقي.

وذكر الموقع ، في تقرير اليوم /الأحد/ ، أن الأولوية الاستراتيجية التي أكد عليها قادة الدول الأعضاء الـ 16 - خلال هذا الاجتماع الاستثنائي الذي ركز على الحوكمة والدفاع الجماعي وعقد الأسبوع الماضي ، تمثلت في كبح عدم الاستقرار السياسي وتحييد بؤر التوتر التي تضعف المجموعة.

وأشار الموقع إلى أن انعدام الأمن المزمن والنزاعات المسلحة تكبد اقتصادات المنطقة خسائر في النمو تتراوح بين 3% و5% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، فضلا عن بقاء حجم التجارة البينية بين دول المجموعة دون عتبة الـ 20%، وهو ما يعود جزئيا إلى هشاشة ممرات التبادل التجاري.

من جانبه، قال "سيريل رامافوزا" رئيس جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي لمجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (SADC) إن "دولنا تواجه تحديات مشتركة تتعلق بتسريع النمو الاقتصادي، وتوسيع الإنتاج الصناعي، وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية لشعوبنا".. مضيفا "أننا نمتلك، كمنطقة، إمكانات اقتصادية هائلة؛ بفضل مواردنا الطبيعية الوفيرة، وتركيبتنا السكانية المتطورة، وقدراتنا الزراعية الكبيرة، والفرص المتاحة لتحقيق تنمية صناعية أوسع نطاقا. ومع ذلك، لا يزال جزء كبير من هذه الإمكانات غير مستغل."

وتابع الرئيس "رامافوزا" قائلا "إنه في وقت التي لا تزال فيه مختلف مناطقنا تواجه صعوبات سياسية ونزاعات وتحديات إنسانية، يظل عمل هذا الجهاز (جهازها المعني بالسياسة والدفاع والتعاون الأمني) أمرا لا غنى عنه. فبدون السلام والاستقرار، لا يمكن تحقيق تطلعاتنا نحو التكامل الاقتصادي والتنمية والازدهار المشترك. ونحن على ثقة بأن مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC) ستقدم مساهمة قيمة في دفع عجلة عمل هذا الجهاز، وفي ترسيخ دعائم السلام والأمن في جنوب أفريقيا".

وأشار التقرير إلى أن القمة الاستثنائية لمجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك - SADC) اتخذت قرارا بتعزيز جهازها المعني بالسياسة والدفاع والتعاون الأمني، مما يبرهن عزمها العمل بصوت واحد، بهدف تحويل نقاط الضعف في أفريقيا الجنوبية إلى ركائز لتحقيق سلام دائم.

يذكر أن مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (SADC) هي منظمة دولية إقليمية تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والنمو المستدام والسلام والأمن في منطقة الجنوب الإفريقي ويقع مقرها في جابورون ببوتسوانا. وتأسست في أبريل عام 1980 باسم "مؤتمر تنسيق التنمية في الجنوب الأفريقي" (SADCC)، وتحولت إلى "مجموعة التنمية" الحالية في 17 أغسطس 1992 بمعاهدة وينهوك. وتضم 16 دولة عضوا وهي أنجولا وبوتسوانا وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإسواتيني وليسوتو ومدغشقر ومالاوي وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا وسيشل وجنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي.