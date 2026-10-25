وزير الدفاع الكويتي يشهد افتتاح النصب التذكاري لعمليتي "درع الصحراء" و"عاصفة الصحراء" في واشنطن

شهد وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، مراسم افتتاح النصب التذكاري لعمليتي "درع الصحراء" و"عاصفة الصحراء" في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين الصباح.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية، أن وزير الدفاع اطلع خلال المراسم على ما يتضمنه النصب التذكاري من معان تاريخية تجسد تضحيات قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في تحرير دولة الكويت عام 1991.

وأضافت أن الوزير الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح استذكر خلال المراسم ما قدمته القوات المشاركة من تضحيات وبطولات وما يمثله هذا الصرح من إرث تاريخي يجسد قيم التضامن والتعاون ويؤكد أهمية صون هذه الذاكرة التاريخية ونقلها إلى الأجيال القادمة إذ يعكس النصب التذكاري عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين.