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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خطوة نحو الاستقرار.. محافظ جنوب سيناء يوقّع قرارات تخصيص أراضٍ سكنية لمواطني طابا

خلال توقيع المحافظ عقود التخصيص
خلال توقيع المحافظ عقود التخصيص
ايمن محمد

وقّع اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، قرارات تخصيص أراضٍ سكنية لعدد من المواطنين بمدينة طابا، في إطار جهود الدولة لتوفيق أوضاع واضعي اليد بعد عام 2012، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، وفقًا للإجراءات القانونية والضوابط المنظمة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، حيث استعرض مصطفى صابر، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، الموقف الخاص بطلبات توفيق الأوضاع المقدمة من المواطنين، والإجراءات القانونية المتبعة بشأنها، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التخصيص وفقًا للقواعد المنظمة.

 وأكد محافظ جنوب سيناء استمرار المحافظة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق المواطنين واضعي اليد، بما يضمن الالتزام بالقوانين والضوابط المعمول بها، ويسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتوفير السكن الملائم، في إطار توجه الدولة نحو تنظيم أوضاع الأراضي ودعم مسارات التنمية بمختلف مدن المحافظة.

جنوب سيناء تخصيص طابا مواطنين المحافظ

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