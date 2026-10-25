لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.. روشتة برلمانية لتعميق التصنيع المحلي

أكد النائب أحمد سمير ، عضو بمجلس الشيوخ، أن منتدى مصر 2026 طرح رؤى مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، ترتكز على تعزيز الاستثمار الصناعي، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.

و أشار" سمير" في تصريحات خاصة إلى أن تعميق التصنيع المحلي يتطلب تبني حزمة من الإجراءات التي تدعم الصناعة الوطنية وتقلل الاعتماد على الواردات، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمصانع .

رفع جودة المنتج المصري

وشدد عضو الشبوخ على ضرورة توسيع برامج دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في رفع جودة المنتج المصري، وخفض تكلفة الإنتاج، وزيادة القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، وفتح فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.