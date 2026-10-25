المنصورة تستقبل وفد جامعة مانشستر تزامنا مع تخريج الدفعة الخامسة لبرنامج طب الأسنان

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وفدًا من جامعة مانشستر البريطانية، بمكتبه، بالتزامن مع تخريج الدفعة الخامسة من برنامج المنصورة–مانشستر لطب الأسنان، التي تضم 67 خريجًا وخريجة من 8 جنسيات، في خطوة تعكس استمرار التعاون الأكاديمي بين الجامعتين.

ضم الوفد البروفيسورة جو هارت، نائب رئيس كلية العلوم الطبية ورئيس قسم التعليم الطبي بكلية الأحياء والطب والصحة، والبروفيسورة أليسون كوالترو، أستاذ التعليم والتعلم في تخصص علاج جذور الأسنان بقسم طب الأسنان بجامعة مانشستر، بحضور الدكتور ياسر لطفي، عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة رضوى عميرة، مدير برنامج المنصورة–مانشستر لطب الأسنان.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تطوير البرنامج، ومتابعة مستجداته الأكاديمية والتدريبية، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات التعليم والتدريب الإكلينيكي، بما يتيح للطلاب الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية للجامعتين.

وأكد الدكتور شريف خاطر، أن التعاون مع الجامعات الدولية يمثل فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التعليمية المتقدمة، بما يسهم في تطوير البرامج الدراسية ورفع كفاءة الخريجين. وأشار إلى حرص جامعة المنصورة على تعزيز هذه الشراكات، وتوفير تعليم يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، بما يؤهل الخريجين لمتطلبات سوق العمل.

وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا بتوفير تعليم يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، ويمنح الطلاب خبرات تساعدهم على ممارسة تخصصاتهم بكفاءة، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الجامعات ذات الخبرة المتميزة.

وأعربت ممثلتَا جامعة مانشستر عن تقديرهما للتعاون مع جامعة المنصورة، وأهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين لدعم البرنامج وتطوير مخرجاته التعليمية.

و أكد الدكتور ياسر لطفي، أهمية مواصلة التعاون مع جامعة مانشستر لتطوير المقررات والجوانب التدريبية بالبرنامج، والاستفادة من الخبرات المشتركة في التعليم والتدريب الإكلينيكي، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات العلمية والعملية اللازمة لممارسة المهنة.