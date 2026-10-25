قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم
باحث سياسي: ترامب لا يملك استراتيجية للخروج من أزمة إيران منتصرًا.. وأسعار الطاقة والانتخابات تضغط على قراراته
التربية والتعليم تكشف حقيقة إلغاء الإدارات التعليمية والاكتفاء بالمديريات
اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الزمالك في كأس مصر
تأكيدا لصدى البلد.. بيان رسمي من التعليم ينفي إلغاء الإدارات التعليمية
بسمة الحسيني: لم أتخيل أن يقودني حبي للبرمجة إلى تكريم الرئيس السيسي
من النيل إلى سد النهضة.. الرئيس السيسي يحدد موقف مصر من أمنها المائي
رئيس هيئة الدواء يبحث مع شركة المهن الطبية آليات توافر المستحضرات الدوائية
نتنياهو يراهن على العملات المشفرة لمواجهة العقوبات.. والمركزي الإسرائيلي يعترض
الوزراء: توصيات منتدى مصر 2026 تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين
وزير الري: مصر تعتمد بنسبة 98 في المائة على نهر النيل لتوفير موارد المياه العذبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«لقاح يحمي الصغار».. انطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بطور سيناء

المحافظ خلال تفقد الحملة
المحافظ خلال تفقد الحملة
ايمن محمد

تابع اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، في المدرسة المصرية اليابانية بمدينة طور سيناء، في إطار جهود الدولة لحماية صحة الأطفال، وتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة طور سيناء، وكان في استقباله الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، والدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقد المحافظ سير العمل بالحملة داخل المدرسة، واطلع على آليات تنفيذ التطعيمات والإجراءات المنظمة لعمل الفرق الطبية المشاركة، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم، لضمان وصول التطعيمات إلى جميع الأطفال المستهدفين، وتوفير الظروف المناسبة لتنفيذ الحملة بسهولة وانتظام.

 

وتستمر الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بمحافظة جنوب سيناء لمدة ثلاثة أسابيع، اعتبارًا من الأحد 25 أكتوبر 2026، وتستهدف جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتعزيز الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.

وتُقدم التطعيمات بالمجان من خلال مكاتب الصحة ووحدات ومراكز طب الأسرة، والمدارس والمعاهد الأزهرية، والحضانات الحكومية والخاصة، إلى جانب نقاط التطعيم الثابتة المنتشرة بمختلف مدن المحافظة.

وتضم الفرق المشاركة في تنفيذ الحملة، عناصر طبية مدربة، تتولى إعطاء التطعيمات وتسجيل بيانات الأطفال وتوثيقها في كراسات التطعيم، تحت الإشراف الطبي، بما يضمن انتظام العمل ودقة تسجيل البيانات.

وناشدت محافظة جنوب سيناء، أولياء الأمور، بضرورة المبادرة بتطعيم أطفالهم خلال فترة الحملة، والتعاون مع الفرق الطبية المشاركة، تأكيدًا لأهمية التطعيمات في الوقاية من الأمراض المعدية، وحماية صحة الأطفال، وتعزيز جهود الدولة في الحفاظ على سلامة المجتمع.

جنوب سيناء الحملة تفقد الحصبة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 أكتوبر

المالكي

متحدث التحالف: اعترضنا صاروخًا باليستيًا أُطلق باتجاه الرياض .. وإطلاق صفارات الإنذار

الذهب والدولار

بعد تراجعه لأدنى مستوى.. الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الصعود في مصر

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تفتح باب التقدم للدورة الرابعة من منحة هيكل لصحافة البيانات

وزير الري يلتقي وزيرة البيئة والغذاء البريطانية

وزير الري يناقش آليات تحويل الشراكة المصرية البريطانية للنمو الأخضر إلى برامج ومشروعات عملية

رئيس مجلس الوزراء

الوزراء: التطورات بالمنطقة تجدد الضغوط التضخمية وترفع أسعار السلع والوقود بالأسواق العالمية

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مرفأ الوجدان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

المزيد