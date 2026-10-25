«لقاح يحمي الصغار».. انطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بطور سيناء

تابع اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، في المدرسة المصرية اليابانية بمدينة طور سيناء، في إطار جهود الدولة لحماية صحة الأطفال، وتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة طور سيناء، وكان في استقباله الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، والدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقد المحافظ سير العمل بالحملة داخل المدرسة، واطلع على آليات تنفيذ التطعيمات والإجراءات المنظمة لعمل الفرق الطبية المشاركة، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم، لضمان وصول التطعيمات إلى جميع الأطفال المستهدفين، وتوفير الظروف المناسبة لتنفيذ الحملة بسهولة وانتظام.

وتستمر الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بمحافظة جنوب سيناء لمدة ثلاثة أسابيع، اعتبارًا من الأحد 25 أكتوبر 2026، وتستهدف جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتعزيز الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.

وتُقدم التطعيمات بالمجان من خلال مكاتب الصحة ووحدات ومراكز طب الأسرة، والمدارس والمعاهد الأزهرية، والحضانات الحكومية والخاصة، إلى جانب نقاط التطعيم الثابتة المنتشرة بمختلف مدن المحافظة.

وتضم الفرق المشاركة في تنفيذ الحملة، عناصر طبية مدربة، تتولى إعطاء التطعيمات وتسجيل بيانات الأطفال وتوثيقها في كراسات التطعيم، تحت الإشراف الطبي، بما يضمن انتظام العمل ودقة تسجيل البيانات.

وناشدت محافظة جنوب سيناء، أولياء الأمور، بضرورة المبادرة بتطعيم أطفالهم خلال فترة الحملة، والتعاون مع الفرق الطبية المشاركة، تأكيدًا لأهمية التطعيمات في الوقاية من الأمراض المعدية، وحماية صحة الأطفال، وتعزيز جهود الدولة في الحفاظ على سلامة المجتمع.