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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القبض على أدمن صفحة لبيع المخدرات على فيس بوك.. وهذه عقوبته بالقانون

المتهم
المتهم
معتز الخصوصي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يدير صفحة لبيع المواد المخدرة.

رصدت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) ، وضبط بحوزته (كمية من مخدرى "البودر ، الآيس" - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإدارته صفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعى للترويج للمواد المخدرة وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الأجهزة الأمنية بيع المواد المخدرة مواقع التواصل الإجتماعى الإتجار الإجراءات القانونية

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