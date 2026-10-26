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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ريهام حجاج تتألق بإطلالة شتوي

ريهام حجاج
ريهام حجاج
هاجر هانئ

حرصت الفنانة ريهام حجاج على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

إطلالة ريهام حجاج

ظهرت ريهام حجاج بإطلالة كاجوال مميزة، حيث ارتدت بنطلون جينز غامق و نسقت معه توب ذا أكمام مكشوفة مع جاكت شتوي باللون النبيتي وهو من أبرز الألوان لموضة 2026.

أكملت ريهام حجاج إطلالتها بحقيبة يد كبيرة الحجم باللون النبيتي فيما انتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البني، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريهام حجاج على خصلات شعرها الأشقر المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكز على الألوان الهادئة للغاية و الغير مبالغ فيها.

ريهام حجاج إطلالة ريهام حجاج صور ريهام حجاج إطلالات ريهام حجاج

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