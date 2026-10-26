دفعة قوية للنصر قبل مواجهة الخلود.. عودة سيماكان وغريب واقتراب كومان

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي تدريباته، استعدادًا لمواجهة الخلود، المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يوم واحد عقب الفوز على الفيصلي.

وشهدت التدريبات مشاركة المدافع الفرنسي محمد سيماكان والجناح عبد الرحمن غريب، بعدما سمح لهما الجهاز الطبي بالعودة إلى المران، عقب التأكد من تعافيهما من إصابتين في مفصل القدم، وفقًا لما ذكرته صحيفة «الرياضية» السعودية.

كما شهدت الحصة التدريبية مشاركة لاعب الوسط الشاب راكان الغامدي، الذي تجاوز آلام الركبة التي عانى منها مؤخرًا، بعد انتهائه من برنامج علاجي وتأهيلي إثر إصابته بالتواء في الرباط الصليبي الأمامي وكدمة في الغضروف.

كومان يقترب من العودة إلى تدريبات النصر

وفي سياق متصل، بدأ الجناح الفرنسي كينجسلي كومان المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد معاناته من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، ليقترب بذلك من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق.

ومن المنتظر أن تتضح خلال الأيام القليلة المقبلة إمكانية انضمام كومان إلى التدريبات الجماعية، إلى جانب تحديد موقفه من المشاركة أمام الخلود، وفقًا لمدى استجابته للبرنامج التأهيلي وجاهزيته البدنية.

تفاصيل تدريبات النصر بعد الفوز على الفيصلي

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في التشكيل الأساسي خلال مواجهة الفيصلي، التي أقيمت الجمعة، بأداء تدريبات لياقية، بينما خاض بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا على أرض الملعب، تضمن جوانب بدنية وفنية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

وكان النصر قد حقق الفوز على الفيصلي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين بمدينة المجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي، قبل أن يحصل الفريق على راحة لمدة يوم واحد ويستأنف استعداداته لمواجهة الخلود.

ويسعى الجهاز الفني للنصر إلى تجهيز جميع العناصر المتاحة خلال الأيام المقبلة، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية في الدوري، مع ترقب موقف كومان وإمكانية الاستفادة من عودة سيماكان وغريب قبل المواجهة المرتقبة.