وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد 4 مدارس بساحل سليم لمتابعة الانضباط المدرسى وتطبيق البرامج العلاجية

أجرى محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ،اليوم الاثنين ،جولة ميدانية ،تفقد خلالها 4 مدارس بقرى مركز ساحل سليم ،للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للعمل داخل المدارس وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط بتكثيف المتابعات الميدانية للمدارس والادارات التعليمية بالمحافظة .

رافقه خلال الجولة كمال عبد الرحمن مدير إدارة ساحل سليم التعليمية .

حيث أستهل وكيل الوزارة ،جولته بزيارة مدرسة المطمر الثانوية المشتركة بساحل سليم البالغ عدد فصولها 13 فصل دراسى ،وشارك الطلاب والمعلمين طابور الصباح وتحية العلم ،ثم تفقد بعض الفصول الدراسية وتابع سير الدراسة وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى ومدى مطابقة خطط المناهج الدراسية بالخطة الزمنية للفصل الدراسى الأول.

و استكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة الغريب الإعدادية المشتركة بساحل سليم والشيخ على عبد الدايم للتعليم الأساسى البالغ عدد فصولها 27 فصل وساحل سليم الابتدائية المشتركة .

وأجرى وكيل الوزارة، بعض الاختبارات للطلاب في مهارات القراءة والكتابة ، مشددا على ضرورة التزام المعلمين بتطبيق البرامج العلاجية وتفعيل برامج معالجة الضعف القرائى والحسابى بطرق عملية مع توثيق الجهود في سجل 26 قرائيةومتابعة نواتج التعلم.

واستمع وكيل الوزارة - خلال الجولة - الى شرح بعض المعلمين وتفاعلهم مع الطلاب ،موجها بضرورة التزام المعلمين بتطبيق خطط علاجية للتغلب على الغياب والمشكلات السلوكية للطلاب وحثهم على المواظبة والجد والاجتهاد من خلال تفعيل الأنشطة المدرسية لتنمية وصقل مواهب الطلاب ،فضلا عن تشجيع الطلاب المتفوقين سلوكيًا وعلميًا من خلال التحفيز المعنوى والمادى لبث روح المنافسة والانتماء داخل المدرسة و الاهتمام بالمظهر العام للمدرسة والحرص على نظافة الفصول والطرقات وإزالة أي مظاهر سلبية كالرسم أو الكتابة على الجدران بصفة مستمرة .

كما وجه وكيل الوزارة ،بضرورة الاستمرار فى تنفيذ البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وخاصة لطلاب المرحلة الابتدائية و التطبيق الجيد للائحة الانضباط المدرسى تفعيلا للقرارات الوزارية ،مشيرا إلى أهمية التوسع فى المساحات الخضراء بالمدارس وزراعة الأشجار المثمرة وتطبيق منظومة فصل المخلفات لتعظيم الاستفادة منها ،فضلا عن تكثيف برامج التوعية والتثقيف للطلاب لخلق بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والمعلمين .