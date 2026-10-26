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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رحاب التحيوي مستشارا للتواصل السياسي وأمينة لشؤون المجتمع بحزب الإصلاح والنهضة

الإصلاح والنهضة يعين الدكتورة رحاب التحيوي مستشارًا للتواصل السياسي وأمينة لشؤون المجتمع والأسرة المصرية
الإصلاح والنهضة يعين الدكتورة رحاب التحيوي مستشارًا للتواصل السياسي وأمينة لشؤون المجتمع والأسرة المصرية
محمد الشعراوي

أصدر الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرارًا بتعيين الدكتورة رحاب التحيوي مستشارًا للحزب للتواصل السياسي، وأمينة لشؤون المجتمع والأسرة المصرية، وذلك في إطار دعم الهيكل التنظيمي للحزب وتعزيز دوره في التواصل السياسي والمجتمعي.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية وتعديلاته، والنظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب الإصلاح والنهضة، وبناءً على ما تم عرضه على رئيس الحزب.

ونص القرار على تولي الدكتورة رحاب التحيوي مهام منصبيها الجديدين، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 25 أكتوبر 2026، مع إلغاء ما سبقه من قرارات في هذا الشأن، ونشره عبر الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رحاب التحيوي عن اعتزازها بثقة الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، مؤكدة أن هذا التكليف يمثل مسؤولية وطنية وحزبية تتطلب العمل الجاد لتعزيز التواصل مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية، وتوسيع مساحات الحوار والمشاركة في القضايا التي تمس المواطنين.

وأكدت التحيوي أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير مبادرات وبرامج تستهدف دعم الأسرة المصرية، وتعزيز ، إلى جانب فتح قنوات للتواصل مع مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية وتعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي.

وأضافت أن بناء مجتمع قوي يبدأ من أسرة واعية ومتماسكة، مشددة على أهمية تحويل الرؤى والأفكار إلى مبادرات واقعية تحقق أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين، وتواكب جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

واختتمت التحيوي بالتأكيد على حرصها على العمل بروح الفريق داخل حزب الإصلاح والنهضة، والتعاون مع مختلف القيادات والكوادر الحزبية لتحقيق أهداف الحزب وتعزيز حضوره السياسي والمجتمعي، بما يخدم قضايا الوطن والمواطن.

الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة النظام الأساسي اللائحة الداخلية الكوادر الحزبية

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