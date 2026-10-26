جاي أنا وأولادي وعائلتي نطلب العفو.. جلسة عرفية تنهي خصومة بين عائلتين بالفيوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من جلسة صلح عرفية بالفيوم، ظهر فيه أحد أطراف مشاجرة وهو يقول: "جاي أنا وأولادي وعائلتي نطلب العفو"، في مشهد لاقى إشادة واسعة وتفاعل كبير.

وأشاد المتابعون بلغة التسامح التي غلبت على الجلسة، التي نجحت في إنهاء خلاف بين عائلتين بمحافظة الفيوم بعد مشاجرة أسفرت عن وقوع إصابات.

وحسب ما تم تداوله، فإن الخلاف كان بين عائلة البحيري بمركز أبشواي وعائلة عويس بمركز إطسا، وتم إنهاؤه خلال جلسة عرفية عقدت مساء الأحد 25 أكتوبر.

وقاد جهود الصلح الشيخ خالد القيسي، نقيب معلمي الأزهر الشريف بالفيوم والمنسق العام للجنة المصالحات وفض النزاعات بالأزهر، بالتعاون مع رجب محمد رمضان، أحد رجال التحكيم العرفي بالمحافظة، حيث عملا على تقريب وجهات النظر وعودة العلاقات الطيبة بين العائلتين واحتواء النزاع قبل تطوره.