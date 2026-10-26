منتدى الاستثمار العالمي.. محمد فريد: بحث شراكات تدعم توسيع فرص نفاذ الشركات المصرية للأسواق الأفريقية واللاتينية

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جون دنتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية (ICC)، على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، لبحث سبل تعزيز التعاون في تيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات والاستفادة من الخبرات الدولية لدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد الوزير أهمية دراسة تأثير التحولات في السياسات التجارية العالمية على صادرات الاقتصادات الناشئة، خاصة الصناعات التي تواجه تحديات في النفاذ إلى الأسواق الدولية، فيما ناقش الجانبان إعداد دراسات تحليلية تستند إلى البيانات وخبرات القطاع الخاص لدعم تنافسية الصادرات وصياغة سياسات تجارية أكثر توازنًا.

وبحثا توسيع قاعدة المصدرين وتنويع الأسواق التصديرية، والاستفادة من شبكة الغرفة لفتح فرص تجارية جديدة أمام الشركات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة.

منصة رقمية متاحة باللغة العربية

واستعرضت غرفة التجارة الدولية منصة رقمية متاحة باللغة العربية لمساعدة الشركات على التعرف على الفرص التصديرية ومتطلبات دخول الأسواق العالمية، مع بحث عرضها على الفريق الفني المختص لدراسة الاستفادة منها في تطوير الخدمات الرقمية للمصدرين.

واستعرض الدكتور محمد فريد جهود مصر لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات وخفض زمن وتكلفة حركة البضائع، إلى جانب فرص الاستفادة من خبرات التحالف العالمي لتيسير التجارة ومبادرة المعايير الرقمية التابعة للغرفة، خاصة في تبادل المستندات إلكترونيًا وبناء القدرات الفنية للجهات المعنية.

وتناول اللقاء تحديات سلاسل الإمداد العالمية، حيث استعرض الأمين العام مبادرات تيسير تجارة الأسمدة عبر الممرات الدولية، بما فيها مضيق هرمز، مع بحث دراسة المقترحات بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية.