ماليزيا تؤكد التزامها بتقديم 100 مليون رنجيت لإعادة إعمار غزة

أكدت ماليزيا التزامها بتقديم مساعدات لإعادة إعمار قطاع غزة بقيمة 100 مليون رنجيت ماليزي، وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء أنور إبراهيم العام الماضي، غير أن تنفيذ هذه المساعدات لا يزال متأثراً بتدهور الأوضاع الأمنية في القطاع.

وقال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن -خلال اختتام مناقشة مشروع قانون التوريد لعام 2027م (ميزانية 2027) على مستوى السياسة العامة لوزارته في مجلس النواب الماليزي اليوم الاثنين وفقا لوكالة الأنباء الماليزية (برناما)- إن المساعدات ستُنفذ عندما تصبح الظروف الميدانية أكثر ملاءمة، بما يضمن إيصالها بفاعلية.

وأضاف أن الظروف الميدانية لا تسمح بتنفيذ ذلك، فالأوضاع هناك لا تتحسن، بل إن إسرائيل تزيد من أعمالها العدوانية وتواصل تدمير غزة.

ومنذ عام 2023م، جرى تقديم مساعدات بقيمة 89 مليون رنجيت عبر الحساب الاستئماني الإنساني للشعب الفلسطيني لمساعدة الفلسطينيين المحتاجين، من بينها أكثر من 12 مليون رنجيت تم تقديمها خلال العام الجاري.

وفيما يتعلق بأزمة الشرق الأوسط، قال محمد حسن إن ماليزيا تواصل تنويع مصادر إمداداتها، بما في ذلك النفط الخام والأسمدة، للحد من الاعتماد على مصدر واحد، في أعقاب الأزمة الجيوسياسية التي أثرت في سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن الأزمة أظهرت ضرورة امتلاك البلاد مصادر بديلة لضمان عدم تأثر إمدادات السلع الأساسية عند اندلاع النزاعات.

وأضاف أن ماليزيا تستكشف أيضاً فرص الحصول على إمدادات الفوسفات من الجزائر والأردن، اللتين يمكنهما التعاون مع الشركات المحلية في إنتاج هذه المادة المستخدمة في صناعة الأسمدة.