مرافعة الدفاع تؤجل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة الإرهابية لـ 28 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة، في القضية رقم 20905 لسنة 2024 جنايات النزهة، والمعروفة إعلاميا بخلية النزهة، لجلسة 28 ديسمبر المقبل، لمرافعة الدفاع.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2013 وحتى 21 فبراير 2020، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي، وصنع وحاز سلاح ناري.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخير اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من الأول للرابع تهمة رصد مديرية أمن المنيا لاستهداف قواتها، ووجه للمتهمين جميعا ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب.