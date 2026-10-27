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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شابان يقفزان في نهر النيل للهروب من الملاحقة الأمنية بسمالوط

قوات الامن
قوات الامن
ايمن رياض

شهد مركز سمالوط شمال المنيا، مطاردة أمنية، بعدما توجهت قوة من مباحث مركز الشرطة لضبط شابين يُشتبه في تورطهما في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التفاصيل الأولية ، أن القوة الأمنية برئاسة المقدم محمد قاسم رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، ومعاونيه الرائدان محمد غلاب ومحمود ندا، تحركت إلى مكان وجود المتهمين لتنفيذ إجراءات ضبطهما، إلا أنهما حاولا الفرار فور وصول القوات، ما دفع أفراد الشرطة إلى مطاردتهما.

وخلال المطاردة، ألقى الشابان بنفسهما في مياه نهر النيل، وسط تحرك للتعامل مع الواقعة وكشف ملابساتها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري والدفاع المدني والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، لبدء التعامل مع الواقعة وبذل الجهود اللازمة للبحث عن الشابين داخل مياه النيل.

بالتحريات الأولية تبين أن الشابين هما " م . ن  " 36 سنة " تاجر مواد مخدرة، وآخر قام بالفرار ويدعي " ا . ع " 45 سنة هارب من احكام، مقيمين بإحدى قرى مركز سمالوط.

 
وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا في محيط الواقعة.

المنيا الامن ضبط سمالوط

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