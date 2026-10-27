سفير مصر ببيروت: مستعدون لتبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية مع لبنان

أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان تميم خلاف حرص مصر على مواصلة دعم لبنان والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية الراهنة، مشددا على استعداد مصر لتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالشؤون الاجتماعية، وتبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال لقاء السفير اليوم / الثلاثاء/ مع الدكتورة حنين السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية المجتمعية، وتبادل الخبرات في برامج الدعم الاجتماعي وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والإنسانية التي يواجهها لبنان في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الراهنة، والجهود المبذولة للتخفيف من تداعياتها على المواطنين، خاصة الأسر المتضررة والنازحين.

ونوه السفير خلاف بأهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وترجمتها إلى مبادرات عملية وبرامج مشتركة تسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين اللبنانيين، ودعم الأسر المتضررة والنازحين، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالاستجابة للاحتياجات الانسانية والاجتماعية.