اليابان وفنلندا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي

بحث وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي مع نظيره الفنلندي آنتي هاكانين سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، خلال مباحثات تناولت أيضا التطورات المتعلقة بالسياسة النووية في فنلندا واليابان.

واتفق الوزيران على تعزيز التعاون الدفاعي، عقب توقيعهما اتفاقا لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، حسبما ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية.

وأوضح كويزومي أن مناقشاته مع نظيره الفنلندي تناولت التعديلات التي أجرتها هلسنكي في مارس الماضي على قانون كان يحظر دخول الأسلحة النووية إلى أراضيها، مشيرا إلى أن هذه المناقشات تركت انطباعا قويا لديه، في وقت تدرس فيه طوكيو سياستها المتعلقة بالأسلحة النووية.