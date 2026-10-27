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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تتابع بدء أعمال رصف طريق أرض النور

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة والرصف الجارية بحي النور بمدينة الخارجة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومديرية الطرق والنقل، يرافقها الأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق بالمحافظة.

حيث تفقدت أعمال رصف وازدواج الطريق الممتد من مدرسة النور حتى مسجد فجر الإسلام، بطول 1200 متر طولي وعرض 20م، بما يسهم في رفع كفاءة الطريق وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتيسير حركة المواطنين، موجهةً بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، والبدء في طرح مشروع رصف طريق السبط البحري، ضمن الخطةالاستثمارية للمحافظة، على أن تشمل المرحلة الأولى المسار الممتد من مدرسة 6 أكتوبر حتى مدرسة السبط البحري، وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة، دعمًا لجهود تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

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