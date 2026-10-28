الملك تشارلز يصل جزر البهاما في مستهل جولة رسمية لمنطقة الكاريبي

وصل ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى جزر البهاما، في مستهل جولة رسمية في منطقة الكاريبي تستغرق تسعة أيام، تشمل كذلك جيانا وأنتيجوا وباربودا، في أول زيارة له إلى المنطقة منذ اعتلائه العرش.

وكان في استقبال الملك تشارلز لدى وصوله إلى العاصمة ناساو الحاكمة العامة لجزر البهاما، سينثيا برات (ممثلة الملك في البلاد)، ورئيس الوزراء فيليب إي. ديفيس، إلى جانب وفد من كبار الشخصيات، بحسب ما أوردته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتأتي هذه الجولة في ظل تزايد مطالبات دول منطقة الكاريبي بضرورة تقديم بريطانيا اعتذاراً عن دورها في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، ودفع تعويضات عن ذلك.

وفي مستهل هذه الزيارة، سيتطرق الملك تشارلز إلى "المعاناة الكبيرة في الماضي"، وسيصرح بأن قادة دول الكومنولث سيناقشون إرث العبودية خلال القمة التي سيفتتحها في أنتيجوا وباربودا في ختام جولته.

ومن المقرر أن يلقي الملك تشارلز خلال الزيارة كلمة في "تجمع ومعرض شباب مستقبل البهاما" في "كليفورد بارك"، الموقع التاريخي الذي نالت فيه جزر البهاما استقلالها رسمياً عام 1973، في احتفالات حضرها تشارلز الذي كان يحمل آنذاك لقب أمير ويلز ونقل رسالة رسمية من والدته الملكة إليزابيث الثانية إلى شعب جزر البهاما.