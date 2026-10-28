بسبب معاكسة فتاة.. القبض على 5 أجانب تشاجروا بالأسلحة البيضاء بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بالأسلحة البيضاء بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات، وأنه بتاريخ 26 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (أحد الأشخاص) ، وطرف ثان:(4 أشخاص ، سيدة "لأحدهم معلومات جنائية") جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول ومقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، لقيام الأول بمعاكسة الأخيرة فقامت على إثر ذلك بإستدعاء باقى أفراد الطرف الثانى وقاموا بالتعدى على الأول.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وضُبط بحوزتهم (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.