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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نايف الحربي: التصعيد الحوثي يهدد أمن السعودية والمنشآت المدنية في المنطقة

الحوثيين
الحوثيين
محمود محسن

قال نايف الحربي كاتب ومحلل سياسي، إنّ التصعيد الحوثي يمثل تهديدًا لأمن المملكة العربية السعودية والمنشآت المدنية في المنطقة، لافتًا، إلى أن الميليشيا لا تلتزم بالقانون الدولي أو القانون الإنساني أو اتفاقيات جنيف، ومتهمًا إياها بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه الأراضي السعودية ومواقع داخل اليمن، بما فيها عدن ومناطق أخرى.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مطالبون بمساندة المملكة العربية السعودية والتحالف العربي والشرعية اليمنية في مواجهة الحوثيين، مشيرًا إلى أن الجماعة زرعت ما لا يقل عن 3 ملايين لغم في اليمن وجندت مليون طفل، واتهمها باستهداف المطارات والمنشآت المدنية، مؤكدًا أن إنهاء سيطرتها يبدأ باستعادة صنعاء، بما يتيح استعادة الأمن وحرية اليمن ومؤسساته الشرعية.

 تستهدف الأراضي السعودية

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي أن الحوثيين يحققون مكاسب إعلامية رغم إخفاقاتهم السياسية والعسكرية، مشددًا على أن موقف السعودية يقوم على دعم أمن اليمن واستقراره ومساندة الحل السياسي، إلى جانب التصدي للتهديدات الحوثية التي تستهدف الأراضي السعودية وأمنها واقتصادها.

التصعيد الحوثي المملكة العربية السعودية القانون الدولي الطائرات المسيّرة الأراضي السعودية

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