هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب بمكتبة الإسكندرية

تتواصل فعاليات هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب 2026، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية والمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم، من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، بمكتبة الإسكندرية، بالتزامن مع مؤتمر «e-AGE26»، بمشاركة فرق تطور حلولًا مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة.

ويأتي الهاكاثون تحت شعار «الذكاء الاصطناعي من أجل أثر مستدام: المضي قدمًا بأهداف التنمية المستدامة»، إذ يستهدف استقطاب المبتكرين الشباب من مختلف الدول العربية لتطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تسهم في مواجهة التحديات المجتمعية الملحة، وعلى رأسها التغير المناخي، والرعاية الصحية، والتعليم، والمدن الذكية.