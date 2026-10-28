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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأم تتهم طليقها وزوجته.. اتهامات في وفاة طفلة بحبة الغلة بالإسكندرية

ضحية الحادث
ضحية الحادث
أحمد بسيوني

كشفت حنان عبدالنبى أحمد، والدة الطفلة سلمى، التي توفيت إثر تناول حبة غلة بمحافظة الإسكندرية، عن تفاصيل جديدة في الواقعة، موجهة اتهامات إلى طليقها وزوجته بالتورط في وفاة ابنتها، ومؤكدة أن زوجة الأب دفعت الفتاة إلى ابتلاع الحبة، بحسب روايتها، في محاولة لإنهاء تعرضها للضرب على يد والدها، فيما اتهمت الأب بالتستر على ملابسات الحادث.

وروت الأم، أنه خلال الأيام الأخيرة في حياة ابنتها، تفاصيل ما قالت إنه سبق الواقعة، مشيرة إلى أن الفتاة كانت تتعرض للاعتداء بالضرب من والدها، وأنه تعدى عليها بالضرب المبرح قبل وفاتها بأربعة أيام، أثناء وجودها داخل أحد الأكشاك.

وأضافت الأم أن زوجة الأب أعطت سلمى جاكتًا كانت ترتديه يوم الواقعة، وكان يحتوي على حبوب الغلة، وفقًا لأقوالها، موضحة أن زوجة الأب أقنعت الفتاة بتناول إحدى الحبوب، وأخبرتها بأنها ستسبب لها مغصًا كلويًا فقط، يعقبه إجراء غسيل للمعدة، وذلك بهدف وقف اعتداء والدها عليها بالضرب، بحسب روايتها.

وأشارت إلى أن ابنتها شعرت بالإعياء عقب ابتلاع الحبة، بينما ظلت زوجة الأب تسقيها المياه دون نقلها إلى المستشفى على الفور، في الوقت الذي كان والدها موجودًا بجوارها.

وتابعت أن سلمى تناولت كميات كبيرة من المياه قبل نقلها إلى المستشفى، حيث خضعت للعلاج لمدة يومين، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، مطالبة بكشف حقيقة ما حدث ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وأكدت الأم أن ابنتها كانت تخشى التعرض للضرب، وكانت تحرص على التواصل معها كلما واجهت مشكلة، مشيرة إلى أنها تنتظر نتائج التحقيقات لكشف ملابسات الوفاة وتحديد المسؤوليات.

وفي سياق متصل، تحدثت الأم عن وفاة ابنتها الأخرى ليلى، مدعية أنها كانت تتعرض للاعتداء بالضرب على يد والدها، وأنها سبق أن هربت من المنزل، قبل أن يعيدها إليه ويواصل الاعتداء عليها، ما أسفر عن إصابتها بجروح بالغة انتهت بوفاتها، وفقًا لروايتها.

وأضافت أن طليقها صدر ضده حكم بالحبس لمدة 3 سنوات في قضية وفاة ابنته، بتهمة القتل الخطأ، بحسب ما ذكرته، مشيرة إلى أنه قضى نحو عام ونصف العام من مدة العقوبة قبل خروجه من السجن.

كما كشفت الأم عن وفاة أحد أبنائها الآخرين، قائلة إنه تعرض للضرب والإهانة على يد والده في مكان عمله، قبل أن يشعل النار في نفسه ويفارق الحياة لاحقًا متأثرًا بإصاباته، وفقًا لأقوالها.

وأضافت أن ابنًا آخر تعرض لواقعة مشابهة، لكنه نجا، ولا يزال يتلقى العلاج داخل المستشفى بسبب إصابته بحروق بالغة.

وتطرقت الأم إلى تفاصيل حياتها الزوجية السابقة، مدعية أن طليقها كان يعاملها بعنف ويعتدي عليها بالضرب، كما قالت إنه سبق أن اختطفها قبل انفصالهما.

واختتمت الأم حديثها بالمطالبة بكشف ملابسات وفاة سلمى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة تمسكها بحق أبنائها ومحاسبة المسؤولين عما تعرضوا له، بحسب روايتها.

وأشارت إلى القبض على والد الفتاة وخضوعه للتحقيقات، فيما ذكرت أن الجهات الأمنية تكثف جهودها لضبط زوجته، التي اتهمتها بالتورط في الواقعة، وقالت إنها هربت عقب وفاة الطفلة.

وتظل الاتهامات الواردة على لسان الأم في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية، لتحديد ملابسات وفاة سلمى ومدى مسؤولية أي من الأطراف عن الواقعة.

الضحية الإسكندرية حبه الغله زوجه الاب

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