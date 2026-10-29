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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس باكستان يؤكد أهمية تعزيز الشراكة التاريخية مع تركيا في مختلف المجالات

رئيس باكستان يؤكد أهمية تعزيز الشراكة التاريخية مع تركيا في مختلف المجالات
رئيس باكستان يؤكد أهمية تعزيز الشراكة التاريخية مع تركيا في مختلف المجالات
أ ش أ

أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ، أهمية تعزيز الشراكة التاريخية بين بلاده وتركيا من خلال التعاون الوثيق في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والتعليم والثقافة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وسلط زرداري - في رسالة بعث بها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة الذكرى ال103 لتأسيس الجمهورية التركية - الضوء على الرابطة الأخوية الاستثنائية بين البلدين التي تتجذر في التاريخ المشترك والعقيدة والقيم المتبادلة والروابط الراسخة بين شعبيهما.

وقال زرداري - حسبما ذكر راديو "باكستان" اليوم الخميس - إن تركيا حققت تقدما كبيرا على مدار القرن الماضي، حيث قامت بتعزيز مؤسساتها والدفع قدما بتنميتها الاقتصادية وتوطيد مكانتها، بالإضافة إلى تعزيز مساهماتها في الشئون الإقليمية والدولية.

وأشاد زرداري بالتضامن والدعم اللذين قدمتهما القيادة والشعب التركي لباكستان خلال الأوقات الصعبة.. كما أعرب عن ثقته بأن الشراكة التاريخية بين البلدين ستواصل ازدهارها من خلال تعزيز التواصل السياسي وتوثيق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحول اتفاقية مكة للدفاع المشترك، أعرب زرداري عن ثقته بأن هذه الاتفاقية ستعمل على تعزيز العلاقات بشكل أكبر وتعميق التعاون الاستراتيجي بين باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية، كما ستساهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائم في المنطقة وخارجها.

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري تعزيز الشراكة التاريخية مجالات التجارة والاستثمار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمهورية التركية

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