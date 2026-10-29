بدء توافد القادة ورؤساء الوفود إلى مقر انعقاد القمة "الروسية ـ الإفريقية " بالعاصمة موسكو

بدأ توافد القادة ورؤساء الوفود صباح اليوم الخميس ، إلى مقر انعقاد القمة الروسية ـ الإفريقية الثالثة بالعاصمة موسكو .
و تستضيف العاصمة الروسية موسكو، القمة "الروسية – الإفريقية" على مدي يومين ، بمشاركة وفود من 48 دولة إفريقية، بينها 22 دولة يمثلها رؤساؤها، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والدبلوماسي.
وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق أن القمة ستشهد توقيع 33 وثيقة يتعلق بعضها بالتعاون الاقتصادي، في إطار مساعي الجانبين لتطوير الشراكة، وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.
وعقدت القمة الروسية – الإفريقية الأولى في مدينة سوتشي الروسية عام 2019، فيما استضافت مدينة سانت بطرسبورغ القمة الثانية عام 2023، في إطار جهود موسكو لتوسيع شراكاتها الدولية وتعزيز حضورها وعلاقاتها مع دول القارة.