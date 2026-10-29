بدء توافد القادة ورؤساء الوفود إلى مقر انعقاد القمة "الروسية ـ الإفريقية " بالعاصمة موسكو

بدأ توافد القادة ورؤساء الوفود صباح اليوم الخميس ، إلى مقر انعقاد القمة الروسية ـ الإفريقية الثالثة بالعاصمة موسكو .

و تستضيف العاصمة الروسية موسكو، القمة "الروسية – الإفريقية" على مدي يومين ، بمشاركة وفود من 48 ‏دولة إفريقية، بينها 22 دولة يمثلها رؤساؤها، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي ‏ ‏والدبلوماسي‏.‏

وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق أن القمة ستشهد توقيع 33 وثيقة يتعلق بعضها بالتعاون الاقتصادي، في إطار مساعي الجانبين لتطوير ‏الشراكة، وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.‏

وعقدت القمة الروسية – الإفريقية الأولى في مدينة سوتشي الروسية عام 2019، فيما استضافت مدينة سانت بطرسبورغ ‏القمة الثانية عام 2023، في إطار جهود موسكو لتوسيع شراكاتها الدولية وتعزيز حضورها وعلاقاتها مع دول القارة.‏