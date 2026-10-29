خلافات عائلية تدفع شخصين للتعدى على ابنة شقيقهما بسلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شقيقه لقيامه بملاحقة كريمته بسيارته والتعدى عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض مُحدثاً إصابتها بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها نجلة القائم على النشر (حاصلة على ليسانس"مصابة بجروح متفرقة"- مقيمة بدائرة المركز) ، وبسؤالها أقرت بتضررها من (عمها) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض بتحريض من (شقيق آخر لوالدها) وذلك لخلافات عائلية بينهم .





أمكن ضبط المشكو فى حقهما (عاملان "شقيقى القائم على النشر" – مقيمان بدائرة المركز) ، وبمواجهتهما إعترف أحدهما بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، ونفى الآخر ما نُسب إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيامة العامة التحقيق.